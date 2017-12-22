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22.12.2017 18:43 Каким будет новогодний стол у туляков? София Гафарова





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Самая аппетитная и увесистая сельдь на полкило обойдется рублей в 130. Десяток деревенских яиц сейчас стоит в среднем 85 рублей. На наше блюдо нужно пару штук. Это рублей семнадцать. Овощи: картофель 11 рублей, морковь 10 , свекла 11, лук 5 рублей. Итого 37 рублей. Плюс майонез рублей за сорок. Получается, что селедка под шубой ( весом примерно в килограмм) будет стоить 250 рублей. И это только на один новогодний ужин.



Продавцы говорят, покупателей сейчас немного. Либо заказывают заранее товар, либо закупаются за два дня. Потому что хочется к празднику все свежее. И каждый продавец по-своему использует ожидаемый ажиотаж. «Под Новый год, особенно 30 и 31 декабря, цены обычно снижаются. Никто не хочет, чтобы товар остался на праздники, поэтому распродают его дешевле. Дороже становятся только перец, виноград и помидоры», - утверждают продавцы, работающие на рынке.



Из того что покупают сегодня туляки на рынке, продавцы сделали выводы, что на новогоднем столе будет много простых блюд. Уже приноровились делать овощи по-корейски либо запекать на гриле с мясом. Не скупятся покупатели на фрукты. Кстати, цены на тот же виноград для декабря невысоки - 130 рублей.



Но по сравнению с прошлым годом продукты подорожали. От 5 до 10 процентов в среднем. Отсюда расчет новогоднего бюджета у каждого свой. Еще одна причина, по которой люди сейчас не спешат покупать продукты, кроется совсем не в финансах. А в силе воли. Люди боятся, что до Нового года купленное будет просто съедено.





Самым бюджетным из любимых новогодних блюд признана селедка под шубой. Можно, конечно, купить готовую, но дешевле и безопаснее приготовить самим.Самая аппетитная и увесистая сельдь на полкило обойдется рублей в 130. Десяток деревенских яиц сейчас стоит в среднем 85 рублей. На наше блюдо нужно пару штук. Это рублей семнадцать. Овощи: картофель 11 рублей, морковь 10 , свекла 11, лук 5 рублей. Итого 37 рублей. Плюс майонез рублей за сорок. Получается, что селедка под шубой ( весом примерно в килограмм) будет стоить 250 рублей. И это только на один новогодний ужин.Продавцы говорят, покупателей сейчас немного. Либо заказывают заранее товар, либо закупаются за два дня. Потому что хочется к празднику все свежее. И каждый продавец по-своему использует ожидаемый ажиотаж. «Под Новый год, особенно 30 и 31 декабря, цены обычно снижаются. Никто не хочет, чтобы товар остался на праздники, поэтому распродают его дешевле. Дороже становятся только перец, виноград и помидоры», - утверждают продавцы, работающие на рынке.Из того что покупают сегодня туляки на рынке, продавцы сделали выводы, что на новогоднем столе будет много простых блюд. Уже приноровились делать овощи по-корейски либо запекать на гриле с мясом. Не скупятся покупатели на фрукты. Кстати, цены на тот же виноград для декабря невысоки - 130 рублей.Но по сравнению с прошлым годом продукты подорожали. От 5 до 10 процентов в среднем. Отсюда расчет новогоднего бюджета у каждого свой. Еще одна причина, по которой люди сейчас не спешат покупать продукты, кроется совсем не в финансах. А в силе воли. Люди боятся, что до Нового года купленное будет просто съедено.











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