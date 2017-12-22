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22.12.2017 18:16 «Ясная Поляна» попала в десятку усадеб России с лучшими новогодними праздниками "Вести-Тула"





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Он пройдет в доме Волконского. Гостей познакомят с традициями празднования Рождества на Руси, расскажут, как отмечали Рождество в семье Толстых. Кроме того, ожидаются представление в вертепе, рождественские гадания, колядки в Кучерской избе и вкуснейший яснополянский чай. А в галерее «Ясная Поляна» покажут юным зрителям спектакль «Сказка в сказке», где мальчик Ваня вместе с бабушкой, Снегурочкой и Дедом Морозом путешествует из одной сказки в другую.





Музей-усадьба «Ясная Поляна» вошла в топ-10 мест для семейного новогоднего отдыха. По популярности лидируют подмосковные усадьбы – «Мураново», «Мелихово», «Середниково». Следом - ярославская «Карабиха» с программой «В гостях у Мороза-воеводы». На шестом месте – «Ясная Поляна», где с 4 по 6 января будет праздник «Рождественская сказка».Он пройдет в доме Волконского. Гостей познакомят с традициями празднования Рождества на Руси, расскажут, как отмечали Рождество в семье Толстых. Кроме того, ожидаются представление в вертепе, рождественские гадания, колядки в Кучерской избе и вкуснейший яснополянский чай. А в галерее «Ясная Поляна» покажут юным зрителям спектакль «Сказка в сказке», где мальчик Ваня вместе с бабушкой, Снегурочкой и Дедом Морозом путешествует из одной сказки в другую.

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