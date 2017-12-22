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22.12.2017 18:03 В тульских МФЦ научат пользоваться электронными сервисами Елена Панова





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«Цель курса – обучение людей пожилого возраста. Они смогут овладеть навыками работы в интернете, научатся получать услуги дистанционно, не выходя из дома. Это позволяет старшему поколению адаптироваться в современной жизни. На данный момент обучение прошли 110 человек», - рассказывает старший специалист МФЦ №11 города Тулы Юлия Тарасенко.



Курсы проводят для групп по 5-7 человек. Этот учебный класс находится на улице Октябрьской в Туле. В районах области тоже действуют такие курсы. Обучение проводится и индивидуально, с каждым желающим. Для этого достаточно обратиться к специалисту ближайшего отделения МФЦ. «Здесь мы получили методички, которыми активно пользуемся. Я распространяю их, рассказываю людям о портале Госуслуг», - говорит тулячка Татьяна Баландина.



На компьютерных курсах в отделениях МФЦ ждут всех желающих. Действует предварительная запись по телефону 8 (910) 075- 58-01.



Всего два дня по три часа, и на порталах Госуслуг, «Открытый регион», электронных приемных и регистратур можно чувствовать себя, как рыба в воде. Курсы в отделениях МФЦ организованы специально для старшего поколения. А если навыки компьютерной грамотности отсутствуют полностью, то во время обучения устранят и этот пробел.«Цель курса – обучение людей пожилого возраста. Они смогут овладеть навыками работы в интернете, научатся получать услуги дистанционно, не выходя из дома. Это позволяет старшему поколению адаптироваться в современной жизни. На данный момент обучение прошли 110 человек», - рассказывает старший специалист МФЦ №11 города Тулы Юлия Тарасенко.Курсы проводят для групп по 5-7 человек. Этот учебный класс находится на улице Октябрьской в Туле. В районах области тоже действуют такие курсы. Обучение проводится и индивидуально, с каждым желающим. Для этого достаточно обратиться к специалисту ближайшего отделения МФЦ. «Здесь мы получили методички, которыми активно пользуемся. Я распространяю их, рассказываю людям о портале Госуслуг», - говорит тулячка Татьяна Баландина.На компьютерных курсах в отделениях МФЦ ждут всех желающих. Действует предварительная запись по телефону 8 (910) 075- 58-01.















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