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22.12.2017 17:28 Театр кукол приглашает туляков на новогодний спектакль "Вести-Тула"





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На сцене оживают елочные игрушки, а Новый год опять оказывается в опасности, и только сами ребята могут спасти праздник. После интермедии детей ждет спектакль по шведской сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».



«Изюминка спектакля в том, что если в начале спектакля Нильс у нас в живом плане, а когда его заколдовывает гном он превращается в куклу. В конце сказки он исправляется и становится добрым мальчишкой», - рассказывает артист-кукловод Тульского театра кукол Ирина Атлашкина.

В Туле продолжаются новогодние спектакли для детей. Интерактивное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, Снежной королевы и других сказочных персонажей проходит в Тульском театре кукол.На сцене оживают елочные игрушки, а Новый год опять оказывается в опасности, и только сами ребята могут спасти праздник. После интермедии детей ждет спектакль по шведской сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».«Изюминка спектакля в том, что если в начале спектакля Нильс у нас в живом плане, а когда его заколдовывает гном он превращается в куклу. В конце сказки он исправляется и становится добрым мальчишкой», - рассказывает артист-кукловод Тульского театра кукол Ирина Атлашкина.









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