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22.12.2017 17:01 На тульских улицах кипят асфальтные работы "Вести-Тула"





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Теперь ремонтным бригадам погодные условия не помеха. Они лишь на пару новогодних дней прервут свое дело, а уже с 3 января снова выйдут ремонтировать то, что мешает тульским автолюбителям передвигаться по городу.



Как рассказал заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…всего работают семь бригад. То есть работы ведутся в каждом районе города. Две бригады оперативно реагируют на появление новых ям».



Ямочный ремонт при наличии современной технологии позволяет латать дорожное полотно и при минусе на термометре, ведь температура заливаемого асфальта составляет 250 градусов.Теперь ремонтным бригадам погодные условия не помеха. Они лишь на пару новогодних дней прервут свое дело, а уже с 3 января снова выйдут ремонтировать то, что мешает тульским автолюбителям передвигаться по городу.Как рассказал заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…всего работают семь бригад. То есть работы ведутся в каждом районе города. Две бригады оперативно реагируют на появление новых ям».











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