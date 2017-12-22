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22.12.2017 16:41 В Туле «реновационный» дом готов к реконструкции "Вести-Тула"





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Напомним, на данном здании, построенном ещё в 1958 году, существовала реальная угроза обрушения наружной стены. Инвестор за свой счёт отселил 24 квартиры, чтобы обеспечить безопасность при ликвидации аварийной ситуации. Работы по дальнейшей реконструкции и надстройке этажей будут продолжены уже в 2018-м году.



Как рассказал инвестор проекта Эльдар Тагиев, «…здание будет девятиэтажным. Планировка в надстраиваемых этажах будет отличаться от первых четырех этажей. Появятся лифты».



«Говорить про то, что в Туле происходят процессы реновации, конечно же, нельзя. – Говорит первый заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин. – Этот дом первый, и пока говорить о том, что в скором времени мы приступим к реализации следующего проекта нельзя. Специфика этого дома в том, что муниципалитет к принятию решения не имел возможности даже прикоснуться. Все 48 квартир находятся в частной собственности».



Дом на Смидович, 6 в областной столице готов к капитальной реконструкции. Сегодня, после окончания первого этапа ремонтно-восстановительных работ, жильцы реновационного дома могут вернуться в свои квартиры.Напомним, на данном здании, построенном ещё в 1958 году, существовала реальная угроза обрушения наружной стены. Инвестор за свой счёт отселил 24 квартиры, чтобы обеспечить безопасность при ликвидации аварийной ситуации. Работы по дальнейшей реконструкции и надстройке этажей будут продолжены уже в 2018-м году.Как рассказал инвестор проекта Эльдар Тагиев, «…здание будет девятиэтажным. Планировка в надстраиваемых этажах будет отличаться от первых четырех этажей. Появятся лифты».«Говорить про то, что в Туле происходят процессы реновации, конечно же, нельзя. – Говорит первый заместитель главы администрации Тулы Роман Мурзин. – Этот дом первый, и пока говорить о том, что в скором времени мы приступим к реализации следующего проекта нельзя. Специфика этого дома в том, что муниципалитет к принятию решения не имел возможности даже прикоснуться. Все 48 квартир находятся в частной собственности».









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