НОВОСТИ | Общество







22.12.2017 16:05 Владимир Путин поддержал предложение директора музея «Куликово поле» "Вести-Тула"





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По его словам, «…есть такой пример – если у археологов много работы, значит, инвестиции в строительный комплекс весьма активны. Действительно, археологи забыли уже давно, что такое сезон, работают не только летом, но и осенью, и зимой, и так далее. Огромные инвестиционные проекты в исторических городах России – Москва, Ярославль, Тула, в Татарстане, огромные работы, проведенные по Богучанской ГЭС, Крымский мост.



Вы представляете, что сейчас изучается порядка 80 памятников археологии. Это не только потрясающие открытия для российской исторической науки, но и, собственно, обогатило наши знания о всем прошлом нашей цивилизации. Сюжеты о раскопках практически в прайм-тайме всех крупнейших новостных каналов. Интерес к археологии – я не побоюсь этого сказать – в обществе никогда не был на таком высоком уровне. И это только первые результаты.



Как известно, что глубоким научным открытиям предшествует длительный и скрупулезный анализ полученных материалов. Вот известное всем мегалитическое сооружение в Англии Стоунхендж. Реально по результатам столетних исследований (100 лет назад) были получены, собственно, сделаны сенсационные открытия и разгадана загадка вот этого комплекса.



Экспонатов буквально десятки тысяч, а здесь, несмотря на огромный интерес со стороны публики и общества, музейное и научное сообщества столкнулись с серьезной проблемой нехватки специализированных мест для хранения археологической коллекции. Мы прекрасно знаем вашу позицию по этому поводу и надеемся, что в ближайшее время проблема как-то будет решена.



Задачи научного, музейного сообщества и инвесторов сходятся, когда мы говорим о гармоничном развитии общества, о качестве жизни человека. Поэтому то, что сегодня прозвучало как основополагающая задача подготовки усилиями общественности (наверное, в первую очередь), в том числе и Совета, нового закона о культуре или о культурной политики (может быть, даже так) представляется крайне важным».



«Спасибо за идею, за предложение. Вы знаете, действительно, я считаю, что нужно это делать. Это вопрос финансирования только. Будем стараться решать», - сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания.





Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по культуре и искусству. На повестке дня, в частности, вопросы совершенствования культурной политики государства; активизации взаимодействия с объединениями и организациями культуры, представителями творческих коллективов; законодательного регулирования культурной деятельности. Среди выступавших был и директор музея-заповедника «Куликово Поле» Владимир Гриценко.По его словам, «…есть такой пример – если у археологов много работы, значит, инвестиции в строительный комплекс весьма активны. Действительно, археологи забыли уже давно, что такое сезон, работают не только летом, но и осенью, и зимой, и так далее. Огромные инвестиционные проекты в исторических городах России – Москва, Ярославль, Тула, в Татарстане, огромные работы, проведенные по Богучанской ГЭС, Крымский мост.Вы представляете, что сейчас изучается порядка 80 памятников археологии. Это не только потрясающие открытия для российской исторической науки, но и, собственно, обогатило наши знания о всем прошлом нашей цивилизации. Сюжеты о раскопках практически в прайм-тайме всех крупнейших новостных каналов. Интерес к археологии – я не побоюсь этого сказать – в обществе никогда не был на таком высоком уровне. И это только первые результаты.Как известно, что глубоким научным открытиям предшествует длительный и скрупулезный анализ полученных материалов. Вот известное всем мегалитическое сооружение в Англии Стоунхендж. Реально по результатам столетних исследований (100 лет назад) были получены, собственно, сделаны сенсационные открытия и разгадана загадка вот этого комплекса.Экспонатов буквально десятки тысяч, а здесь, несмотря на огромный интерес со стороны публики и общества, музейное и научное сообщества столкнулись с серьезной проблемой нехватки специализированных мест для хранения археологической коллекции. Мы прекрасно знаем вашу позицию по этому поводу и надеемся, что в ближайшее время проблема как-то будет решена.Задачи научного, музейного сообщества и инвесторов сходятся, когда мы говорим о гармоничном развитии общества, о качестве жизни человека. Поэтому то, что сегодня прозвучало как основополагающая задача подготовки усилиями общественности (наверное, в первую очередь), в том числе и Совета, нового закона о культуре или о культурной политики (может быть, даже так) представляется крайне важным».«Спасибо за идею, за предложение. Вы знаете, действительно, я считаю, что нужно это делать. Это вопрос финансирования только. Будем стараться решать», - сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания.









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