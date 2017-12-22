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22.12.2017 15:20 Для МФЦ важны отзывы граждан Виктория Живейнова





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В каждом отделении в открытом доступе – книга отзывов и предложений, телефон доверия губернатора. Ежеквартально проводится опрос удовлетворённости граждан, оставить свой отзыв можно и через инфомат, расположенный в зале ожидания МФЦ.



Как рассказала специалист по качеству ГБУ «МФЦ Тульской области» Ирина Яхонт, «также мы отрабатываем сообщения заявителей, поступившие через государственные порталы, наши группы в социальных сетях. По обращению мы проводим всестороннюю проверку и отрабатываем его. Наша работа нацелена именно на решение проблем заявителей. Кроме того, это позволяет нашим специалистам расти над собой».



Ещё одним удобным способом является оценка через СМС. По результатам оказания услуги заявителю приходит сообщение-опрос, с помощью которого можно оценить работу специалиста и отделения по пятибалльной шкале. Перечисленные мероприятия позволяют обеспечить высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг на базе центров МФЦ Тульской области и занимать лидирующие позиции на федеральном уровне.



Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг – приоритетная задача многофункциональных центров Тульской области. Это отражено и в Указе Президента России Владимира Путина, и губернатора региона Алексея Дюмина. На сегодняшний момент уровень удовлетворенности граждан, обратившихся в МФЦ, составляет 95%.В каждом отделении в открытом доступе – книга отзывов и предложений, телефон доверия губернатора. Ежеквартально проводится опрос удовлетворённости граждан, оставить свой отзыв можно и через инфомат, расположенный в зале ожидания МФЦ.Как рассказала специалист по качеству ГБУ «МФЦ Тульской области» Ирина Яхонт, «также мы отрабатываем сообщения заявителей, поступившие через государственные порталы, наши группы в социальных сетях. По обращению мы проводим всестороннюю проверку и отрабатываем его. Наша работа нацелена именно на решение проблем заявителей. Кроме того, это позволяет нашим специалистам расти над собой».Ещё одним удобным способом является оценка через СМС. По результатам оказания услуги заявителю приходит сообщение-опрос, с помощью которого можно оценить работу специалиста и отделения по пятибалльной шкале. Перечисленные мероприятия позволяют обеспечить высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг на базе центров МФЦ Тульской области и занимать лидирующие позиции на федеральном уровне.







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