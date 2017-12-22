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22.12.2017 14:50 Выставочному залу на Красноармейском исполнилось 40 лет Вести-Тула





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А начиналось всё из-за нехватки площадей Художественного музея для экспозиции имеющейся у него коллекции живописи. Это и подтолкнуло к решению открыть в новом на тот момент здании выставочный зал. Сегодня в нём кипит жизнь. Сменяют одна другую выставки, проводятся мастер-классы и лекции, встречи с художниками, представителями других сфер культуры. К своему дню рождения юбиляр основательно подготовился и обещает много интересного.



Выставочный зал на Красноармейском проспекте в Туле отмечает 40 лет со дня открытия. Сейчас уже и не вспомнить то время, когда этого оазиса культурной жизни не было. Здесь не только выставляются, но и хранятся работы знаменитых и начинающих художников со всей России и из других стран. На данный момент - 3000 картин.А начиналось всё из-за нехватки площадей Художественного музея для экспозиции имеющейся у него коллекции живописи. Это и подтолкнуло к решению открыть в новом на тот момент здании выставочный зал. Сегодня в нём кипит жизнь. Сменяют одна другую выставки, проводятся мастер-классы и лекции, встречи с художниками, представителями других сфер культуры. К своему дню рождения юбиляр основательно подготовился и обещает много интересного.

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