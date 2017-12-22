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НОВОСТИ | Общество



22.12.2017 13:03 Юные тульские таланты побывали на Губернаторской ёлке
Вести-Тула

Юные тульские таланты побывали на Губернаторской ёлке

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Губернаторская ёлка в цирке собрала овации более полутора тысяч одаренных детей из различных муниципальных образований региона. Красочное представление пришлось по вкусу не только маленьким гостям цирка, но и их родителям. Веселый и трогательный клоун Бо, шустрые символы наступающего года, завораживающие пируэты воздушных гимнастов. Под всеобщий восторг на арене появился единственный в мире дрессированный носорог!

А перед началом под не менее дружные аплодисменты выступили участники танцевального проекта «Ты супер! Танцы», воспитанники Киреевской школы-интерната. Всего в регионе пройдет 35 губернаторских ёлок, в которых примут участие и получат новогодние подарки более 20-ти тысяч ребят!

По словам министра молодёжной политики Тульской области Юлии Вепринцевой, «в этом зале собрались дети талантливые, одарённые, которые проявили себя в том или ином качестве кто-то в гимнастике, кто-то в танцах, в хореографии, рисовании, музыке».
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