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22.12.2017 11:42 Со дня принятия на вооружение РСЗО «Смерч» исполнилось 30 лет Алексей Ерёмин





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«Работа была сложная, уникальная. На тот момент были использованы самые передовые технологические идеи, которые до сих пор актуальны», - рассказал генеральный директор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.



Для системы «Смерч» впервые в мировой практике создания РСЗО был разработан корректируемый реактивный снаряд. Система «Смерч» предназначена для поражения средств ядерного нападения, групповых целей на дальних подступах, тактических ракет, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры. «Сплав» как единственный российский разработчик в этой области продолжает совершенствовать реактивные системы залпового огня.



В настоящее время «Смерч» состоит на вооружении 11 стран мира. Всего одна установка РСЗО «Смерч» способна залпом из 12 ракет уничтожить подразделения и бронетехнику противника на площади в 70 гектаров. «Перезарядить» «Смерч» можно за 13 минут, свернуть - за минуту.



В рамках празднования 30-летия «Смерча» состоялась торжественная закладка капсулы с посланием будущим работникам предприятия. Она приурочена к началу реализации проекта «Прорыв», предполагающего ремонт и модернизацию цеха, где возобновят выпуск реактивных снарядов к РСЗО «Град» и будут налажены производственные мощности под выпуск новейших реактивных систем залпового огня.



Легендарная РСЗО «Смерч» была принята на вооружение в 1987 году. Третье поколение реактивной системы залпового огня было создано в научно-производственном объединении «Сплав». Работы начинались под руководством главного конструктора НПО Александра Ганичева, а завершил их главный конструктор Геннадий Денежкин.«Работа была сложная, уникальная. На тот момент были использованы самые передовые технологические идеи, которые до сих пор актуальны», - рассказал генеральный директор НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.Для системы «Смерч» впервые в мировой практике создания РСЗО был разработан корректируемый реактивный снаряд. Система «Смерч» предназначена для поражения средств ядерного нападения, групповых целей на дальних подступах, тактических ракет, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры. «Сплав» как единственный российский разработчик в этой области продолжает совершенствовать реактивные системы залпового огня.В настоящее время «Смерч» состоит на вооружении 11 стран мира. Всего одна установка РСЗО «Смерч» способна залпом из 12 ракет уничтожить подразделения и бронетехнику противника на площади в 70 гектаров. «Перезарядить» «Смерч» можно за 13 минут, свернуть - за минуту.В рамках празднования 30-летия «Смерча» состоялась торжественная закладка капсулы с посланием будущим работникам предприятия. Она приурочена к началу реализации проекта «Прорыв», предполагающего ремонт и модернизацию цеха, где возобновят выпуск реактивных снарядов к РСЗО «Град» и будут налажены производственные мощности под выпуск новейших реактивных систем залпового огня.





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