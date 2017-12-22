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22.12.2017 11:15 Резидентами особой экономической зоны «Узловая» стали уже восемь компаний Анастасия Октябрьская





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Сегодня резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются восемь компаний. По словам генерального директора ООО «АгроГриб» Андрея Чигина, «с самых первых шагов мы испытывали чуткое внимание к нашему проекту. Нам шли навстречу, помогают и сейчас решать наши вопросы со строительством, с госорганами».



Индустриальный парк «Узловая» был создан в 2013 году. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в центральной России. Якорный инвестор - компания «Great Wall Motor». Завод планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций в проект составляет 500 млн. долларов.



Как сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области Олег Липатов, «идёт активный завоз оборудования, поставки будут практически до мая 2018 года, а концу года завод должен начать пробный пуск».



Новые производства – это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. Жители ближайших районов и областной столицы получат возможность трудоустройства на малой родине. Также возможность сотрудничества с инвесторами особой экономической зоны и индустриального парка появится у тульских предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Ещё один важный фактор - ожидаются и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.



Особая экономическая зона «Узловая» отличается выгодным географическим положением, она находится на пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и автомобильной дороги Р140 «Тула – Новомосковск» между двумя крупнейшими промышленными центрами региона. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны и система льготного налогообложения.Сегодня резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются восемь компаний. По словам генерального директора ООО «АгроГриб» Андрея Чигина, «с самых первых шагов мы испытывали чуткое внимание к нашему проекту. Нам шли навстречу, помогают и сейчас решать наши вопросы со строительством, с госорганами».Индустриальный парк «Узловая» был создан в 2013 году. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в центральной России. Якорный инвестор - компания «Great Wall Motor». Завод планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций в проект составляет 500 млн. долларов.Как сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области Олег Липатов, «идёт активный завоз оборудования, поставки будут практически до мая 2018 года, а концу года завод должен начать пробный пуск».Новые производства – это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. Жители ближайших районов и областной столицы получат возможность трудоустройства на малой родине. Также возможность сотрудничества с инвесторами особой экономической зоны и индустриального парка появится у тульских предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Ещё один важный фактор - ожидаются и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.







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