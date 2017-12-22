Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Экономика



22.12.2017 11:15 Резидентами особой экономической зоны «Узловая» стали уже восемь компаний
Анастасия Октябрьская

Резидентами особой экономической зоны «Узловая» стали уже восемь компаний

| фото |
Особая экономическая зона «Узловая» отличается выгодным географическим положением, она находится на пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и автомобильной дороги Р140 «Тула – Новомосковск» между двумя крупнейшими промышленными центрами региона. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны и система льготного налогообложения.

Сегодня резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются восемь компаний. По словам генерального директора ООО «АгроГриб» Андрея Чигина, «с самых первых шагов мы испытывали чуткое внимание к нашему проекту. Нам шли навстречу, помогают и сейчас решать наши вопросы со строительством, с госорганами».

Индустриальный парк «Узловая» был создан в 2013 году. На сегодняшний день он является одним из крупнейших в центральной России. Якорный инвестор - компания «Great Wall Motor». Завод планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций в проект составляет 500 млн. долларов.

Как сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области Олег Липатов, «идёт активный завоз оборудования, поставки будут практически до мая 2018 года, а концу года завод должен начать пробный пуск».

Новые производства – это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. Жители ближайших районов и областной столицы получат возможность трудоустройства на малой родине. Также возможность сотрудничества с инвесторами особой экономической зоны и индустриального парка появится у тульских предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Ещё один важный фактор - ожидаются и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.