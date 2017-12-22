Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.12.2017 09:36 Технопарк «Кванториум»: просто о сложном
Татьяна Голубова

Здесь изобретают всё, на что хватит фантазии

| фото |
На очередной экскурсии по технопарку «Кванториум» ребята пока только удивляются чудесам науки. Вроде, казалось бы, те же простые законы физики и математики, но таких горящих глаз не найдешь ни за одной школьной партой.

Руководитель детского технопарка «Кванториум» Татьяна Гореликова рассказала, что «дети идут к нам с большим удовольствием. В декабре мы запустили курс программ с использованием дистанционных образовательных технологий. По 12 ребят из Воловского и Кимовского районов получили возможность в очно-заочной форме заниматься в детском технопарке «Кванториум».

Уже с третьего класса у ребят есть возможность создать эскиз модных кроссовок, сконструировать друга-робота. Да ограничений, на самом деле, нет - здесь изобретают всё, на что хватит фантазии.

На брифинге министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что такое дополнительное образование предполагает максимальный охват детей, нуждающихся в нем. «Кванториум» является одним из ведущих центров, работающих в этом направлении. Как рассказала Оксана осташко, «наши ребята завоевали диплом первой степени за изобретение робота-рисовальщика на региональной научно-практической выставке «Изобретатель и рационализатор-2017». Тот уровень подготовки, который осуществляется в «Кванториуме», позволяет получать не только дополнительные навыки, не только самоопределяться, но и показывать свои умения и успехи на всероссийском уровне».

Просто о сложном. Основная концепция технопарка – донести до маленьких экспериментаторов, что любое явление, которое на первый взгляд может показаться чудом, почти всегда можно объяснить и воссоздать самостоятельно.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.