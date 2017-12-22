НОВОСТИ | Общество







22.12.2017 09:36 Технопарк «Кванториум»: просто о сложном Татьяна Голубова





| фото |



Руководитель детского технопарка «Кванториум» Татьяна Гореликова рассказала, что «дети идут к нам с большим удовольствием. В декабре мы запустили курс программ с использованием дистанционных образовательных технологий. По 12 ребят из Воловского и Кимовского районов получили возможность в очно-заочной форме заниматься в детском технопарке «Кванториум».



Уже с третьего класса у ребят есть возможность создать эскиз модных кроссовок, сконструировать друга-робота. Да ограничений, на самом деле, нет - здесь изобретают всё, на что хватит фантазии.



На брифинге министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что такое дополнительное образование предполагает максимальный охват детей, нуждающихся в нем. «Кванториум» является одним из ведущих центров, работающих в этом направлении. Как рассказала Оксана осташко, «наши ребята завоевали диплом первой степени за изобретение робота-рисовальщика на региональной научно-практической выставке «Изобретатель и рационализатор-2017». Тот уровень подготовки, который осуществляется в «Кванториуме», позволяет получать не только дополнительные навыки, не только самоопределяться, но и показывать свои умения и успехи на всероссийском уровне».



Просто о сложном. Основная концепция технопарка – донести до маленьких экспериментаторов, что любое явление, которое на первый взгляд может показаться чудом, почти всегда можно объяснить и воссоздать самостоятельно.



На очередной экскурсии по технопарку «Кванториум» ребята пока только удивляются чудесам науки. Вроде, казалось бы, те же простые законы физики и математики, но таких горящих глаз не найдешь ни за одной школьной партой.Руководитель детского технопарка «Кванториум» Татьяна Гореликова рассказала, что «дети идут к нам с большим удовольствием. В декабре мы запустили курс программ с использованием дистанционных образовательных технологий. По 12 ребят из Воловского и Кимовского районов получили возможность в очно-заочной форме заниматься в детском технопарке «Кванториум».Уже с третьего класса у ребят есть возможность создать эскиз модных кроссовок, сконструировать друга-робота. Да ограничений, на самом деле, нет - здесь изобретают всё, на что хватит фантазии.На брифинге министр образования Тульской области Оксана Осташко отметила, что такое дополнительное образование предполагает максимальный охват детей, нуждающихся в нем. «Кванториум» является одним из ведущих центров, работающих в этом направлении. Как рассказала Оксана осташко, «наши ребята завоевали диплом первой степени за изобретение робота-рисовальщика на региональной научно-практической выставке «Изобретатель и рационализатор-2017». Тот уровень подготовки, который осуществляется в «Кванториуме», позволяет получать не только дополнительные навыки, не только самоопределяться, но и показывать свои умения и успехи на всероссийском уровне».Просто о сложном. Основная концепция технопарка – донести до маленьких экспериментаторов, что любое явление, которое на первый взгляд может показаться чудом, почти всегда можно объяснить и воссоздать самостоятельно.







Читать @gtrktula

















