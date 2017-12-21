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НОВОСТИ | Общество



21.12.2017 19:23 Детскую поликлинику в Пролетарском округе Тулы сделали «бережливой»
София Гафарова

Детскую поликлинику в Пролетарском округе Тулы сделали «бережливой»

| фото |
Никаких звонков и очередей. Роль регистратуры в «Бережливой поликлинике» – это прикрепление к учреждению тех, кто пришел впервые, у кого надо проверить документы. На входе вас встретит администратор, поможет сориентироваться. Все звонки о вызовах врачей и другие вопросы принимают в колл-центре.

Как рассказала главный врач Детской инфекционной больницы №2 Саида Акавова, «первое, что было сделано – разделены потоки здоровых и больных детей. Для пациентов с температурой сделан отдельный вход. Дежурный врач принимает пациентов без предварительной записи».

Первое, на что обращаешь внимание, это приятный глазу дизайн. Всё в спокойных пастельных тонах с красочными детскими картинами. Что порадует мам и детей, это выделенные для них зоны ожидания. Ребята постарше могут посмотреть мультики, мамочки с малышами уединиться в специально оборудованной для них комнате. Предусмотрели даже поручни для разных возрастов. Не забыли и про пациентов с ограниченными возможностями.

Присутствие членов Общественной палаты было не случайно. Именно после жалоб общественности на поликлинику второй детской инфекционной больницы Тулы, где лечится почти весь Пролетарский округ города, она и стала первой в реализации проекта «Бережливая поликлиника».

«Когда я первый раз увидел план преобразований, то не поверил своим глазам. Сейчас я уже вижу обновленные кабинеты, коридоры. Самое главное, что детям здесь будет приятно находиться», - говорит
член Общественной палаты Евгений Макалов.

По словам министра здравоохранения Тульской области Андрея Третьякова, «готовится еще несколько поликлиник – взрослая поликлиника горбольницы №9, поликлиники в Алексине и Щёкине, Узловой. Мы пойдём по всем муниципальным образованиям».

Изменений и преимуществ во время знакомства с обновленной поликлиникой оказалось много. Как это будет работать на самом деле - оценят уже сами пациенты.













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