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21.12.2017 19:06 Богородицкий поджигатель-убийца получил 20 лет колонии Вести-Тула





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Как сообщили старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина на почве ревности к своей жене, которая стала сожительствовать с другим человеком, поджёг террасу частного дома, в котором в это время находились шесть человек. Четыре из них погибли на пожаре, в том числе жена злоумышленника. Еще один выбрался, остался жив, но его здоровью причинен тяжкий вред. Горящий дом смогла покинуть женщина, проживавшая во второй половине строения. Приговором суда мужчине назначено наказание - лишение свободы сроком 20 лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».



Судом вынесен приговор в отношении 36-летнего жителя Богородицка. Он обвинялся в убийстве четырёх человек общеопасным способом. Это преступление было совершено в конце февраля 2017 года. Тогда после пожара в одном из частных домов следователи обнаружили тела.Как сообщили старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина на почве ревности к своей жене, которая стала сожительствовать с другим человеком, поджёг террасу частного дома, в котором в это время находились шесть человек. Четыре из них погибли на пожаре, в том числе жена злоумышленника. Еще один выбрался, остался жив, но его здоровью причинен тяжкий вред. Горящий дом смогла покинуть женщина, проживавшая во второй половине строения. Приговором суда мужчине назначено наказание - лишение свободы сроком 20 лет один месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».





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