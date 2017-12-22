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22.12.2017 10:21 Послание губернатора: «Новые знания – новые возможности» Виталий Моторин





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Все 800 мест самого большого зала здания регионального Правительства заняты. Своё послание губернатор начинает с подведения кратких итогов уходящего года. 22 инвестиционных соглашения на общую сумму почти в 84 миллиарда рублей - таковы для региона результаты Петербургского экономического форума. По словам Дюмина, «это не просто «сухие цифры». Это инвестиции, благодаря которым бюджет области наполнится налоговыми доходами, а значит – будет развитие. Это средства, на которые будут созданы более 7000 реальных рабочих мест».



Говоря об экономике, Алексей Дюмин отдельно остановился на роли в развитии региона особой экономической зоны «Узловая». Именно с ней связаны планы по реализации проектов ранее невиданного для Тульской области масштаба: «Проект создания профильного кластера по производству композитных материалов – так называемая «Композитная долина». Речь идет о создании в регионе целого научно-производственного ядра. С производственными мощностями на площадке ОЭЗ «Узловая», с созданием серьезной научно-исследовательской базы в ТулГУ, получившим статус опорного вуза».



Для региона это будут новые времена, которые потребуют новых знаний. Инвестировать в человека в самом широком смысле слова - другая задача губернатора. Развитие образования и всеобъемлющая поддержка молодежи, которой в этом году в зале как никогда много - еще один приоритет развития Тульской области.



«Создается творческий образовательный кластер «Октава» – это будет центр притяжения молодежи. Жизнь на этой площадке должна кипеть: нужно приглашать лекторов, интересных экспертов, создавать творческую среду. Надо разжечь у молодежи аппетит к новым знаниям. А чтобы этот посыл не просто прозвучал, а стал руководством к действию, предлагаю 2018 год объявить в Тульской области Годом Образования и Новых Знаний».



В Тульской области в этом году прошло более 200 молодежных мероприятий, в том числе известная уже всей стране «Студенческая весна». Кроме этого, тульская делегация стала самой многочисленной на всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Алексей Дюмин подчеркнул - за новое поколение туляков он горд, и перешел к другой важной теме - поддержке института семьи. Особое внимание в следующем году будет уделено молодым семьям, которые ещё не решились завести первого ребёнка: «Нам важно – и на это особое внимание обратил Президент страны - сделать так, чтобы молодые супружеские пары не откладывали рождение детей на потом, не боялись рожать. Чтобы они были уверены в себе и в том, что государство их поддержит. Поручаю разработать комплекс дополнительных региональных мер по поддержке молодых семей с детьми и особенно первых рождений».



Создание комфортной среды для жизни граждан, напомнил губернатор, - одна из главных задач, поставленных президентом. Она в числе приоритетных и в программе развития Тульской области, презентованной Алексеем Дюминым. Финансирование масштабных проектов по благоустройству в следующем году будет продолжено, а возрождение старой Тулы, главным образом связанной с улицей Металлистов, находится на личном контроле у главы региона. Отдельно остановился губернатор и на двух масштабных транспортных проектах областной столицы: «Проектно-сметная документация второго комплекса Восточного обхода разработана и сейчас проходит государственную экспертизу. В 2018 году мы должны приступить к строительству. А в 2019-м – завершить проект. Второй долгожданный проект – автомобильный мост в Туле через Упу. Поручаю администрации города в ближайшие месяцы заключить концессию и приступить к реализации проекта. Люди этого ждут».



Разумеется не мог Алексей Дюмин не остановиться на темах оборонки, много говорил о реформах в здравоохранении и сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, которые находится на восьмом месте в России по темпам роста, переселении из аварийного жилья и создании рабочих мест. Многие из тех, кто слышал выступление губернатора, отметили его созвучие с приоритетами в развитии страны, расставленными президентом.



Председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов: «Послание этого года отличается от прошлого не только по форме и содержанию, но и по эмоциональному состоянию. Если в прошлом году избранный губернатор ставил задачи нам всем, то в этом он подчеркнул, что в целом с поставленными задачами Правительство, общество, органы и ветви власти справились».



Депутат Тульской городской Думы, руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Анастасия Дементьева: «Благодаря вниманию и активному участию губернатора есть положительная динамика в развитии отрасли ЖКХ на территории Тульской области. Это касается и инфраструктурного развития, модернизация хозяйства, инженерных сетей, реализация программы капремонта, повышение комфортности проживания».



Ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев: «В своё время, когда была представлена программа социально-экономического развития Тульской области, то впервые губернатор начал презентацию именно с образования – создания новых университетов нового качества, школ, кванториумов. Сегодня это подтверждается, потому что темой Послания была «Новые знания – новые возможности». 2018 год был назван Годом образования».



Студент ТулГУ Максим Чиченев: «Думаю, что молодёжь будет активно привлекаться к общественной деятельности по развитию города и области. У каждого из нас есть свежие взгляды, которые могут помочь по-новому посмотреть на решение уже известных проблем».



Заместитель председателя Правительства Тульской области Валерий Шерин: «Алексей Геннадьевич озвучил несколько тезисов, говорящих о том, что будет усиливаться финансовая поддержка, проводиться различные грантовые мероприятия, будут создаваться новые институты через уже действующие общественные советы, объединения некоммерческих организаций, через формирование новых площадок для взаимодействия».



Глава администрации Тулы Евгений Авилов: «Для себя мы услышали направления, задачи получены – благоустройство, строительство новых дорог, продолжение строительства детских садов, переселение из ветхого и аварийного жилья. Губернатор дал поручение по строительству платного моста. Думаю, что в течение месяца мы сможем заключить соглашение и приступить к проектированию».



Послание губернатора региональному парламенту по сути уже сегодня позволяет заглянуть в будущее, ведь повествует о том, как Тульская область будет развиваться в 2018 году. Речь главы региона длилась около часа и касалась без преувеличения всех сфер жизни современного общества.Все 800 мест самого большого зала здания регионального Правительства заняты. Своё послание губернатор начинает с подведения кратких итогов уходящего года. 22 инвестиционных соглашения на общую сумму почти в 84 миллиарда рублей - таковы для региона результаты Петербургского экономического форума. По словам Дюмина, «это не просто «сухие цифры». Это инвестиции, благодаря которым бюджет области наполнится налоговыми доходами, а значит – будет развитие. Это средства, на которые будут созданы более 7000 реальных рабочих мест».Говоря об экономике, Алексей Дюмин отдельно остановился на роли в развитии региона особой экономической зоны «Узловая». Именно с ней связаны планы по реализации проектов ранее невиданного для Тульской области масштаба: «Проект создания профильного кластера по производству композитных материалов – так называемая «Композитная долина». Речь идет о создании в регионе целого научно-производственного ядра. С производственными мощностями на площадке ОЭЗ «Узловая», с созданием серьезной научно-исследовательской базы в ТулГУ, получившим статус опорного вуза».Для региона это будут новые времена, которые потребуют новых знаний. Инвестировать в человека в самом широком смысле слова - другая задача губернатора. Развитие образования и всеобъемлющая поддержка молодежи, которой в этом году в зале как никогда много - еще один приоритет развития Тульской области.«Создается творческий образовательный кластер «Октава» – это будет центр притяжения молодежи. Жизнь на этой площадке должна кипеть: нужно приглашать лекторов, интересных экспертов, создавать творческую среду. Надо разжечь у молодежи аппетит к новым знаниям. А чтобы этот посыл не просто прозвучал, а стал руководством к действию, предлагаю 2018 год объявить в Тульской области Годом Образования и Новых Знаний».В Тульской области в этом году прошло более 200 молодежных мероприятий, в том числе известная уже всей стране «Студенческая весна». Кроме этого, тульская делегация стала самой многочисленной на всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Алексей Дюмин подчеркнул - за новое поколение туляков он горд, и перешел к другой важной теме - поддержке института семьи. Особое внимание в следующем году будет уделено молодым семьям, которые ещё не решились завести первого ребёнка: «Нам важно – и на это особое внимание обратил Президент страны - сделать так, чтобы молодые супружеские пары не откладывали рождение детей на потом, не боялись рожать. Чтобы они были уверены в себе и в том, что государство их поддержит. Поручаю разработать комплекс дополнительных региональных мер по поддержке молодых семей с детьми и особенно первых рождений».Создание комфортной среды для жизни граждан, напомнил губернатор, - одна из главных задач, поставленных президентом. Она в числе приоритетных и в программе развития Тульской области, презентованной Алексеем Дюминым. Финансирование масштабных проектов по благоустройству в следующем году будет продолжено, а возрождение старой Тулы, главным образом связанной с улицей Металлистов, находится на личном контроле у главы региона. Отдельно остановился губернатор и на двух масштабных транспортных проектах областной столицы: «Проектно-сметная документация второго комплекса Восточного обхода разработана и сейчас проходит государственную экспертизу. В 2018 году мы должны приступить к строительству. А в 2019-м – завершить проект. Второй долгожданный проект – автомобильный мост в Туле через Упу. Поручаю администрации города в ближайшие месяцы заключить концессию и приступить к реализации проекта. Люди этого ждут».Разумеется не мог Алексей Дюмин не остановиться на темах оборонки, много говорил о реформах в здравоохранении и сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, которые находится на восьмом месте в России по темпам роста, переселении из аварийного жилья и создании рабочих мест. Многие из тех, кто слышал выступление губернатора, отметили его созвучие с приоритетами в развитии страны, расставленными президентом.Председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов: «Послание этого года отличается от прошлого не только по форме и содержанию, но и по эмоциональному состоянию. Если в прошлом году избранный губернатор ставил задачи нам всем, то в этом он подчеркнул, что в целом с поставленными задачами Правительство, общество, органы и ветви власти справились».Депутат Тульской городской Думы, руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Анастасия Дементьева: «Благодаря вниманию и активному участию губернатора есть положительная динамика в развитии отрасли ЖКХ на территории Тульской области. Это касается и инфраструктурного развития, модернизация хозяйства, инженерных сетей, реализация программы капремонта, повышение комфортности проживания».Ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев: «В своё время, когда была представлена программа социально-экономического развития Тульской области, то впервые губернатор начал презентацию именно с образования – создания новых университетов нового качества, школ, кванториумов. Сегодня это подтверждается, потому что темой Послания была «Новые знания – новые возможности». 2018 год был назван Годом образования».Студент ТулГУ Максим Чиченев: «Думаю, что молодёжь будет активно привлекаться к общественной деятельности по развитию города и области. У каждого из нас есть свежие взгляды, которые могут помочь по-новому посмотреть на решение уже известных проблем».Заместитель председателя Правительства Тульской области Валерий Шерин: «Алексей Геннадьевич озвучил несколько тезисов, говорящих о том, что будет усиливаться финансовая поддержка, проводиться различные грантовые мероприятия, будут создаваться новые институты через уже действующие общественные советы, объединения некоммерческих организаций, через формирование новых площадок для взаимодействия».Глава администрации Тулы Евгений Авилов: «Для себя мы услышали направления, задачи получены – благоустройство, строительство новых дорог, продолжение строительства детских садов, переселение из ветхого и аварийного жилья. Губернатор дал поручение по строительству платного моста. Думаю, что в течение месяца мы сможем заключить соглашение и приступить к проектированию».







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