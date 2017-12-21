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НОВОСТИ | Общество



21.12.2017 17:42 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах Президента РФ
Вести-Тула

«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение на выборах Президента РФ

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Правительство Российской Федерации Распоряжением №2502-пр определило «Ростелеком» единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов Президента РФ в марте 2018 года.

Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех 85 субъектов Российской Федерации в помещениях более чем 40 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Для сотрудников Центральной избирательной комиссии и Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации будет развернут специальный служебный портал, который позволит отслеживать процесс настройки системы видеонаблюдения до проведения выборов и гарантированно обеспечит доступ к видеотрансляциям в период проведения выборов.

Для решения этой задачи «Ростелеком» задействует собственную защищенную сеть передачи данных, 7 центров обработки данных (ЦОД) - в Москве, Санкт–Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, а также развернет ситуационные центры в каждом филиале, выделит номер в коде 8 800 для поддержки пользователей портала.

В 2012 году «Ростелеком» впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ. В кратчайшие сроки в зимний период специалисты «Ростелекома» построили необходимую инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ, где осуществлялось видеонаблюдение. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.

«Ростелеком» обладает уникальной экспертизой реализации ИТ проектов федерального масштаба. За несколько лет компания существенно улучшила ИТ экспертизу, в том числе в области отражения киберугроз. У нас есть готовые решения, разработанные в ходе предыдущих выборов, но с учетом динамического развития технологий и ИТ отрасли, в 2018 году мы считаем необходимым использовать более современное оборудование: усовершенствованные видеокамеры с возможностью передачи видео для хранения в ЦОДы «Ростелекома» и одновременной записи на стационарные устройства», - комментирует проект Вице-Президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.- «Успешная реализация проекта в ходе предыдущих президентских выборов, когда вся необходимая инфраструктура, технические и программные решения были созданы всего за несколько месяцев «с нуля», позволяет нам надеяться, что «Ростелеком» успешно справится с задачей на выборах в 2018 году».











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