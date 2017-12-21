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21.12.2017 13:44 В «Тульских древностях» расскажут о Никольском соборе в Епифани "Вести-Тула"





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Неслучайно именно о нём пойдет речь на завершающей год лекции в музее «Тульские древности». Установленная во имя святителя и чудотворца Николая, она считается одной из главных историко-архитектурных достопримечательностей области и заслуживает внимательного, бережного прочтения ее истории. Начало в 17 часов.







Епифанский Никольский собор знатоки ставят в один ряд с Казанским и Исакиевским - в Санкт-Петербурге. Он действительно под стать величественным столичным храмам: по размерам - 80 метров в длину и 50 - в высоту и красоте.Неслучайно именно о нём пойдет речь на завершающей год лекции в музее «Тульские древности». Установленная во имя святителя и чудотворца Николая, она считается одной из главных историко-архитектурных достопримечательностей области и заслуживает внимательного, бережного прочтения ее истории. Начало в 17 часов.

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