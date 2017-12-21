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21.12.2017 13:39 Тульские спасатели подвели итоги работы за год "Вести-Тула"





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В текущем году выполнены работы по модернизации технических средств оповещения в 16 муниципальных районах и городских округах Тульской области. В 2018 году данную работу планируется выполнить в оставшихся 10 муниципальных районах и городских округах. В завершении совещания лучшие сотрудники службы были награждены медалями МЧС России, грамотами Главного регионального управления.





В Главном управлении МЧС России по Тульской области подвели итоги деятельности Единой Дежурно Диспечерской Службы региона. Так с начала года на территории Тульской области произошло 5 чрезвычайных ситуаций, в которых, погибло 13, травмировано - 5 человек. В течение 2017 года произошло 93 социально-значимых происшествия.В текущем году выполнены работы по модернизации технических средств оповещения в 16 муниципальных районах и городских округах Тульской области. В 2018 году данную работу планируется выполнить в оставшихся 10 муниципальных районах и городских округах. В завершении совещания лучшие сотрудники службы были награждены медалями МЧС России, грамотами Главного регионального управления.

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