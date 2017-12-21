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21.12.2017 13:23 Тульские предприятия подписали соглашение с избиркомом "Вести-Тула"





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Соглашение подписали председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, заместитель председателя правительства области Валерий Шерин, руководители более чем 20 предприятий и учреждений.



Как отметил генеральный директор АО АК «Туламашзавод» Евгений Дронов, «…никакой агитационной работы проводиться не будет. Выбор каждого сотрудника – это его выбор. Главное, чтобы каждый сумел принять участие в голосовании на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года».



В Тульском музее оружия состоялось подписание соглашения о взаимодействии избирательной комиссии Тульской области, правительства региона, а также предприятий промышленного комплекса, энергетики, связи Тульской области об оказании информационной поддержки в проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.Соглашение подписали председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, заместитель председателя правительства области Валерий Шерин, руководители более чем 20 предприятий и учреждений.Как отметил генеральный директор АО АК «Туламашзавод» Евгений Дронов, «…никакой агитационной работы проводиться не будет. Выбор каждого сотрудника – это его выбор. Главное, чтобы каждый сумел принять участие в голосовании на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018 года».











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