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21.12.2017 13:05 В Туле реализуется проект «Бережливая поликлиника» "Вести-Тула"





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Он отметил, что эта больница выбрана из-за лучших показателей по внедрению оборудования, а здание отремонтировали в очень сжатые сроки – за три месяца. Как таковой здесь нет регистратуры, встречает администратор, чтобы помочь сориентироваться и решить вопросы. Все звонки о вызовах врача на дом и другие просьбы принимают в специальном колл-центре. Что важно разделены потоки здоровых детей и заболевших. Для мам и детей есть отдельные зоны ожидания.



Как рассказал Андрей Третьяков, «…в ближайшее время еще несколько медицинских учреждений включатся в проект «Бережливая поликлиника». Проект со временем охватит все поликлиники региона».

Поликлиника второй детской инфекционной больницы Тулы включилась в проект «Бережливая поликлиника». Обновленное медучреждение презентовал министр здравоохранения Андрей Третьяков.Он отметил, что эта больница выбрана из-за лучших показателей по внедрению оборудования, а здание отремонтировали в очень сжатые сроки – за три месяца. Как таковой здесь нет регистратуры, встречает администратор, чтобы помочь сориентироваться и решить вопросы. Все звонки о вызовах врача на дом и другие просьбы принимают в специальном колл-центре. Что важно разделены потоки здоровых детей и заболевших. Для мам и детей есть отдельные зоны ожидания.Как рассказал Андрей Третьяков, «…в ближайшее время еще несколько медицинских учреждений включатся в проект «Бережливая поликлиника». Проект со временем охватит все поликлиники региона».













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