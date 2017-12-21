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21.12.2017 12:34 Электронные услуги открывают тулякам дополнительные возможности Алексей Еремин





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Плюсы таких документов очевидны, даже самым заядлым скептикам: «электронный журнал» - это большая база данных, у каждого родителя появился доступ к оценкам и «домашке» своего ребёнка в онлайн режиме. Да и такой дневник от родителей не спрятать под половик.



«Электронный дневник» школьника сегодня - это онлайн-сервис сайта Госуслуги, который предоставляет родителям данные об успеваемости каждого отдельного ученика. «Открывая журнал, я могу видеть информацию о каждом ребенке. Как он учится, как обратиться к его родителям, посещает ли он уроки и т.д.», - говорит заместитель директора по инновационной работе Центра образования – гимназия №11 Татьяна Колоскова.



«Электронный журнал» создаётся для каждого класса в отдельности. Здесь всё, как на бумаге, только теперь в цифре. А благодаря «Электронному дневнику» у родителей всегда есть возможность быть в курсе всех учебных дел своих детей, ведь пользоваться Госуслугами проще, чем кажется.





«Электронные журналы» ввели в далёком 2009 году, но существовали они параллельно с бумажными, и это приводило учителей к дополнительной работе. Уже в 2017 учебном году многие школы, отказываются от бумажных носителей.Плюсы таких документов очевидны, даже самым заядлым скептикам: «электронный журнал» - это большая база данных, у каждого родителя появился доступ к оценкам и «домашке» своего ребёнка в онлайн режиме. Да и такой дневник от родителей не спрятать под половик.«Электронный дневник» школьника сегодня - это онлайн-сервис сайта Госуслуги, который предоставляет родителям данные об успеваемости каждого отдельного ученика. «Открывая журнал, я могу видеть информацию о каждом ребенке. Как он учится, как обратиться к его родителям, посещает ли он уроки и т.д.», - говорит заместитель директора по инновационной работе Центра образования – гимназия №11 Татьяна Колоскова.«Электронный журнал» создаётся для каждого класса в отдельности. Здесь всё, как на бумаге, только теперь в цифре. А благодаря «Электронному дневнику» у родителей всегда есть возможность быть в курсе всех учебных дел своих детей, ведь пользоваться Госуслугами проще, чем кажется.









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