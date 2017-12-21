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НОВОСТИ | Общество



21.12.2017 12:14 Мечта о собственном доме стала для туляков реальностью
Надежда Долгих



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Программа «Свой дом» Фонда ипотечного кредитования существует с 2013 года. За это время по ней был выдан 131 займ, из которых 74 – в текущем году. Резкое увеличение количества выданных кредитов связано с введенным в 2017 году новшеством. Раньше получить займ могли только льготники, а теперь заемщиком может стать любой желающий.

«Мы выдаем сумму в размере 3 миллионов рублей. Она предоставляется траншами. Транши идут на возведение фундамента, возведение стен и возведение кровли. Процентная ставка – 9,75, но для отдельных социально-значимых категорий ставка снижается до 6,25», - рассказывает начальник отдела кредитования и рефинансирования Фонда ипотечного кредитования Морозов Дмитрий.

По минимальной ставке получить кредит могут молодые и многодетные семьи, семьи, имеющие двух и более детей, а также работники оборонно-промышленного комплекса, медицины и государственных образовательных учреждений Тульской области.

По словам специалиста Фонда ипотечного кредитования Двали Саломе, «…в этом году достаточно большой спрос по данной программе. Все чаще люди хотят построить индивидуальный жилой дом, жить где-то за городом, а не в квартирах».

Ставки по ипотеке в Фонде ипотечного кредитования действительно доступны. Ведь он был учрежден Правительством Тульской области с целью улучшения жилищных условий жителей региона. Теперь для многих мечта о своем доме перестала быть несбыточной.
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