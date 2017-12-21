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21.12.2017 11:41 Тульская городская Дума отмечает 20-летие Анастасия Октябрьская





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Тульская городская Дума начинала работу в сложных условиях. Депутаты создали нормативную базу для работы местного самоуправления. Как отметил заместитель председателя Правительства Тульской области Валерий Шерин, «…начинали с чистого листа. По сути, формировали всю муниципальную нормативную базу, по которой, во многом, город продолжает жить и сегодня».



Одним из председателей Думы 4-го созыва был и нынешний глава администрации города Евгений Авилов. На торжественном собрании он подарил Юрию Цкипури необычный исторический документ. Присягу главы думы 1870 года. С каждым созывом у местного самоуправления крепнет поддержка. Бывших депутатов - в смысле участия в жизни города - не бывает.



«У нас сложилась очень хорошая традиция – депутаты прошлых созывов продолжают работать на общественных началах. Они нам очень помогают в работе», - говорит Юрий Цкипури. Сейчас дума решает задачи по развитию Тульской агломерации – «Большой Тулы». Так что работы впереди много.







Двадцать лет и уже пятый созыв. Глава Тульской городской Думы Юрий Цкипури подчеркивает, «…сила - в единстве. Все ветви и уровни законодательной и исполнительной власти совместно решают задачу повышения уровня жизни нашего населения».Тульская городская Дума начинала работу в сложных условиях. Депутаты создали нормативную базу для работы местного самоуправления. Как отметил заместитель председателя Правительства Тульской области Валерий Шерин, «…начинали с чистого листа. По сути, формировали всю муниципальную нормативную базу, по которой, во многом, город продолжает жить и сегодня».Одним из председателей Думы 4-го созыва был и нынешний глава администрации города Евгений Авилов. На торжественном собрании он подарил Юрию Цкипури необычный исторический документ. Присягу главы думы 1870 года. С каждым созывом у местного самоуправления крепнет поддержка. Бывших депутатов - в смысле участия в жизни города - не бывает.«У нас сложилась очень хорошая традиция – депутаты прошлых созывов продолжают работать на общественных началах. Они нам очень помогают в работе», - говорит Юрий Цкипури. Сейчас дума решает задачи по развитию Тульской агломерации – «Большой Тулы». Так что работы впереди много.







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