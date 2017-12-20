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20.12.2017 19:23 Сломанная «ливнёвка» превратила Донской в тульскую «Венецию» Виталий Моторин





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«Уже неделю не можем пройти, приходится носить сапоги в сумке и переобуваться. Ещё немножко - и будут залиты на первом этаже все квартиры, - рассказала житель дома Валентина Денисова.



Это похоже на сильный паводок, вот только случился он среди зимы. Обильные осадки, таяние снега, неисправная канализация - и вот вам сценарий фильма «Водный мир» в отдельно взятых дворах. Житель дома №41 по улице Вахрушева Сергей Шамонин рассказал, что «всего у нас затоплено около 10 домов, два дома очень сильно - в подъездах воды сантиметров 25».



На помощь к утопающим тут же бросились местные пожарные. Их план заключается в том, чтобы откачать воду из переполненных ливнёвок и вылить её в ближайшие поля. По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части №78 Сергей Гамова, «здесь самое низкое место в городе, вода со всего города сливается именно туда. Здесь это ежегодно весной, но не таких размеров».



Но это борьба, скорее, со следствием. Фактически бесполезная ливнёвка находится в собственности частной компании, финансировать её ремонт, то есть бороться с причиной, администрация пока не может.



«Частная компания, которая обслуживает эту систему, по моей информации, сократила очень большое количество людей, к зиме канализационные системы не были подготовлены. Проводятся работы по передаче системы в муниципальную собственность, будем пытаться её реанимировать на уровне областной и федеральной программы», - пояснил заместитель главы администрации города Донской по жизнеобеспечению Николай Симонов.



Решить проблему окончательно местные власти обещают в следующем году, а до тех пор помосты ещё могут пригодиться.



И они плавают. Люди, детские площадки, скамейки и даже электроподстанция. Жители дома номер 11 по улице Советской в Донском по дороге из дома и домой балансируют подобно цирковым эквилибристам, ходить приходится по вот таким шатким помостам, одно неверное движение - и ты по колено в воде, затоплена вся прилегающая территория.«Уже неделю не можем пройти, приходится носить сапоги в сумке и переобуваться. Ещё немножко - и будут залиты на первом этаже все квартиры, - рассказала житель дома Валентина Денисова.Это похоже на сильный паводок, вот только случился он среди зимы. Обильные осадки, таяние снега, неисправная канализация - и вот вам сценарий фильма «Водный мир» в отдельно взятых дворах. Житель дома №41 по улице Вахрушева Сергей Шамонин рассказал, что «всего у нас затоплено около 10 домов, два дома очень сильно - в подъездах воды сантиметров 25».На помощь к утопающим тут же бросились местные пожарные. Их план заключается в том, чтобы откачать воду из переполненных ливнёвок и вылить её в ближайшие поля. По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части №78 Сергей Гамова, «здесь самое низкое место в городе, вода со всего города сливается именно туда. Здесь это ежегодно весной, но не таких размеров».Но это борьба, скорее, со следствием. Фактически бесполезная ливнёвка находится в собственности частной компании, финансировать её ремонт, то есть бороться с причиной, администрация пока не может.«Частная компания, которая обслуживает эту систему, по моей информации, сократила очень большое количество людей, к зиме канализационные системы не были подготовлены. Проводятся работы по передаче системы в муниципальную собственность, будем пытаться её реанимировать на уровне областной и федеральной программы», - пояснил заместитель главы администрации города Донской по жизнеобеспечению Николай Симонов.Решить проблему окончательно местные власти обещают в следующем году, а до тех пор помосты ещё могут пригодиться.





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