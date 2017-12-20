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20.12.2017 18:48 Легко ли легко ли украсть ёлку из тульского леса? Алина Фурсенко





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А вот и лесники. В разработанный заранее маршрут внесены не только хвойные плантации, но и все природные ельники, в которые могут наведаться нарушители. Четыре патрульных бригады выходит на осмотр лесов Большой Тулы. И снег играет на стороне защитников. «Во время патрулирования подъехали люди и хотели нарубить хвойные лапки, пришлось пресечь на корню», - поделился итогами патрулирования мастер леса Щегловского участкового лесничества Сергей Решетников.



Обычно в команде елового патруля ещё и полицейский, который имеет полномочия осмотреть машину и составить протокол. И если на ёлку не найдётся товарного чека, а вот топор или пила найдутся - несдобровать лесорубу. По словам участкового лесничего Щегловского участкового лесничества Алексея Сорокина, «штраф за незаконную рубку для физических лиц – от 3000 рублей, для юридических, должностных – в разы больше. А ущерб примерно полторы тысячи».



Ранее судимых еловых рецидивистов могут даже посадить. Самая строгая санкция – год лишения свободы. Вроде бы, куда суровее наказывать, однако жажда сэкономить или привычка сильнее. По два-три деревца и охапке веток с каждого лесничества всё-таки не досчитываются. И первые дровосеки-нелегалы есть уже в этом году.



Директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что «с 15 декабря перешли на круглосуточное патрулирование. За этот период двух нарушителей задержали в Суворовском лесничестве, они незаконно заготовили лапник».



И всё-таки за 10 дней до Нового года поставить ёлку дома отважится далеко не каждый, серьёзнее патруль станет ближе к концу декабря. Пусто пока и на еловых базарах. Однако уже скоро они наполнятся елками, соснами, пихтами. Как рассказал начальник Управления экономического развития администрации города Тулы Максим Жуган, «из Рязани, Калуги и Пермского края, цена будет ориентировочно составлять 700 рублей за метр, на базарах будет предусмотрен упаковочный материал и мерная линейка».



Ёлки пышные, душистые, специально выращенные для праздника. А дикие лесные красавицы, конечно, бесплатные, но вот вопрос: долго ли украденное деревце будет радовать глаз или по-ёлочьи отомстит, осыпавшись прямо накануне праздника?



Тихо в лесу, только не спит лесник. Так что если бы я притаилась здесь не с микрофоном, а с топором, и хотела бы вывезти, скажем, эту красавицу, шансов это сделать у меня немного. Чтобы выследить меня, у них есть свои методы.А вот и лесники. В разработанный заранее маршрут внесены не только хвойные плантации, но и все природные ельники, в которые могут наведаться нарушители. Четыре патрульных бригады выходит на осмотр лесов Большой Тулы. И снег играет на стороне защитников. «Во время патрулирования подъехали люди и хотели нарубить хвойные лапки, пришлось пресечь на корню», - поделился итогами патрулирования мастер леса Щегловского участкового лесничества Сергей Решетников.Обычно в команде елового патруля ещё и полицейский, который имеет полномочия осмотреть машину и составить протокол. И если на ёлку не найдётся товарного чека, а вот топор или пила найдутся - несдобровать лесорубу. По словам участкового лесничего Щегловского участкового лесничества Алексея Сорокина, «штраф за незаконную рубку для физических лиц – от 3000 рублей, для юридических, должностных – в разы больше. А ущерб примерно полторы тысячи».Ранее судимых еловых рецидивистов могут даже посадить. Самая строгая санкция – год лишения свободы. Вроде бы, куда суровее наказывать, однако жажда сэкономить или привычка сильнее. По два-три деревца и охапке веток с каждого лесничества всё-таки не досчитываются. И первые дровосеки-нелегалы есть уже в этом году.Директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что «с 15 декабря перешли на круглосуточное патрулирование. За этот период двух нарушителей задержали в Суворовском лесничестве, они незаконно заготовили лапник».И всё-таки за 10 дней до Нового года поставить ёлку дома отважится далеко не каждый, серьёзнее патруль станет ближе к концу декабря. Пусто пока и на еловых базарах. Однако уже скоро они наполнятся елками, соснами, пихтами. Как рассказал начальник Управления экономического развития администрации города Тулы Максим Жуган, «из Рязани, Калуги и Пермского края, цена будет ориентировочно составлять 700 рублей за метр, на базарах будет предусмотрен упаковочный материал и мерная линейка».Ёлки пышные, душистые, специально выращенные для праздника. А дикие лесные красавицы, конечно, бесплатные, но вот вопрос: долго ли украденное деревце будет радовать глаз или по-ёлочьи отомстит, осыпавшись прямо накануне праздника?





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