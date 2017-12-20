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20.12.2017 18:17 В Туле награждены победители этапа Всероссийской олимпиады школьников Вести-Тула





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Наибольшее количество победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников подготовлено Центром образования №1 и Лицеем №2 – по 22 человека, гимназия №11 - 20 ребят. Победителей ждали похвальные грамоты Управления образования администрации города Тулы и памятные знаки. Также состоялось награждение руководителей образовательных организаций и педагогов, подготовивших победителей олимпиад. Всего 3320 тульских школьников 7-11 классов приняли участие в олимпиаде по 24-м предметам в этом учебном году.



Сегодня в Туле в молодежном центре «Родина» прошла торжественная церемония чествования победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По его итогам были определены 113 победителей, 13 обучающихся одержали победу в олимпиаде сразу по нескольким предметам.Наибольшее количество победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников подготовлено Центром образования №1 и Лицеем №2 – по 22 человека, гимназия №11 - 20 ребят. Победителей ждали похвальные грамоты Управления образования администрации города Тулы и памятные знаки. Также состоялось награждение руководителей образовательных организаций и педагогов, подготовивших победителей олимпиад. Всего 3320 тульских школьников 7-11 классов приняли участие в олимпиаде по 24-м предметам в этом учебном году.

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