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20.12.2017 17:08 В тульских детсадах уже скоро планируют найти места для всех желающих Вести-Тула





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Особое внимание сейчас уделяется дополнительному образованию - созданию кванториумов и технопарков. Не обошли стороной на пресс-конференции и тему дошкольного образования. Очереди в детские сады для малышей от 3 до 7 лет в нашем регионе сейчас нет, сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко. Почти 96% ребят до трёх лет также получили свои места в детских садах. В ближайшее время планируется найти места и для остальных.



Как рассказала Оксана Осташко, «на сегодня в очереди стоит более 2600 детей в возрасте до трёх лет. Эта потребность у нас в определённых муниципалитетах Тульской области: Тула, Новомосковск, Донской, небольшая очередь в Ясногорском и Венёвском районах. Решение данного вопроса у нас предполагается за счёт реализации программы. В этом году действует региональная программа развития дошкольного образования. 1134 новых дошкольных места будут открыты до конца года. Порядка 63% - места для детей раннего возраста».



Проблемам и перспективам развития образования Тульской области сегодня была посвящена пресс-конференция профильного министра Оксаны Осташко. В нашем регионе действуют более 460 общеобразовательных школ, во вторую смену обучается только 1% ребят. За последние 10 лет в Туле появилась возможность построить новую школу, началась подготовка к строительству еще двух.Особое внимание сейчас уделяется дополнительному образованию - созданию кванториумов и технопарков. Не обошли стороной на пресс-конференции и тему дошкольного образования. Очереди в детские сады для малышей от 3 до 7 лет в нашем регионе сейчас нет, сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко. Почти 96% ребят до трёх лет также получили свои места в детских садах. В ближайшее время планируется найти места и для остальных.Как рассказала Оксана Осташко, «на сегодня в очереди стоит более 2600 детей в возрасте до трёх лет. Эта потребность у нас в определённых муниципалитетах Тульской области: Тула, Новомосковск, Донской, небольшая очередь в Ясногорском и Венёвском районах. Решение данного вопроса у нас предполагается за счёт реализации программы. В этом году действует региональная программа развития дошкольного образования. 1134 новых дошкольных места будут открыты до конца года. Порядка 63% - места для детей раннего возраста».





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