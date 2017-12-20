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НОВОСТИ | Общество



20.12.2017 17:08 В тульских детсадах уже скоро планируют найти места для всех желающих
Вести-Тула

В тульских детсадах уже скоро планируют найти места для всех желающих

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Проблемам и перспективам развития образования Тульской области сегодня была посвящена пресс-конференция профильного министра Оксаны Осташко. В нашем регионе действуют более 460 общеобразовательных школ, во вторую смену обучается только 1% ребят. За последние 10 лет в Туле появилась возможность построить новую школу, началась подготовка к строительству еще двух.

Особое внимание сейчас уделяется дополнительному образованию - созданию кванториумов и технопарков. Не обошли стороной на пресс-конференции и тему дошкольного образования. Очереди в детские сады для малышей от 3 до 7 лет в нашем регионе сейчас нет, сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко. Почти 96% ребят до трёх лет также получили свои места в детских садах. В ближайшее время планируется найти места и для остальных.

Как рассказала Оксана Осташко, «на сегодня в очереди стоит более 2600 детей в возрасте до трёх лет. Эта потребность у нас в определённых муниципалитетах Тульской области: Тула, Новомосковск, Донской, небольшая очередь в Ясногорском и Венёвском районах. Решение данного вопроса у нас предполагается за счёт реализации программы. В этом году действует региональная программа развития дошкольного образования. 1134 новых дошкольных места будут открыты до конца года. Порядка 63% - места для детей раннего возраста».
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