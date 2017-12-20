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20.12.2017 16:31 На уборку снега в Туле бросили 110 единиц техники Вести-Тула





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Днем расчистка снега продолжается на главных и второстепенных дорогах и улицах, мостах, разворотных кольцах, в местах массового пребывания туляков, на парковочных пространствах. Всего в работах по уборке городских территорий сегодня задействовано 110 единиц техники и 145 человек.



Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34; 1391.



В Туле специалисты «Спецавтохозяйства» круглосуточно убирают снег на дорогах. В минувшую ночь были задействованы 10 погрузчиков, 20 самосвалов, 5 грейдеров и 30 человек. Велась уборка проспекта Ленина, улиц Октябрьской, Льва Толстого, Советской, Ложевой, Кирова и т. д.Днем расчистка снега продолжается на главных и второстепенных дорогах и улицах, мостах, разворотных кольцах, в местах массового пребывания туляков, на парковочных пространствах. Всего в работах по уборке городских территорий сегодня задействовано 110 единиц техники и 145 человек.Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34; 1391.

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