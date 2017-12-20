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20.12.2017 16:09 На создание комфортной среды в Тульской области в 2018 году понадобится почти 600 миллионов Вести-Тула





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Более 350 домов в Тульской области уже получили новые и комфортные дворы, а в Ефремове и Богородицке появились благоустроенные скверы - таковы краткие итоги кампании по созданию комфортной городской среды этого года. В следующем - планы не менее масштабные, при этом решать, что и как нужно благоустроить, должны сами жители региона. Губернатор особо отметил, что все создаваемые городские пространства не должны пустовать.



«В 2018 году у нас должны появиться новые комфортные общественные пространства и дворы. Люди этого ждут. Необходимые финансовые ресурсы заложены. Это проект президента России Владимира Владимировича Путина», - напомнил Алексей Дюмин.

Города Тульской области в 2018 году ждёт масштабное благоустройство. На формирование комфортной городской среды из бюджетов всех уровней выделят без малого 600 миллионов рублей. Об этом сегодня шла речь на совещании с участием главы региона Алексея Дюмина.Более 350 домов в Тульской области уже получили новые и комфортные дворы, а в Ефремове и Богородицке появились благоустроенные скверы - таковы краткие итоги кампании по созданию комфортной городской среды этого года. В следующем - планы не менее масштабные, при этом решать, что и как нужно благоустроить, должны сами жители региона. Губернатор особо отметил, что все создаваемые городские пространства не должны пустовать.«В 2018 году у нас должны появиться новые комфортные общественные пространства и дворы. Люди этого ждут. Необходимые финансовые ресурсы заложены. Это проект президента России Владимира Владимировича Путина», - напомнил Алексей Дюмин.





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