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20.12.2017 13:18 Сотрудники органов госбезопасности отмечают профессиональный праздник "Вести-Тула"





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В Туле они уже возложили цветы к памятнику своих коллег. В истории этого ведомства немало ярких, героических, но и горьких, трагических страниц. И каждая повествует о том, какой дорогой ценой обеспечивалась и обеспечивается безопасность страны и ее граждан.



«История органов государственной безопасности – это история страны. Причем ее самый правдивый, самый жесткий вариант. Сегодня ветеранам будет о чем вспомнить, о чем поговорить. Мы передаем наш опыт, наши чаяния нашей молодой смене», - говорит генерал-майор ФСБ в запасе, член общественной палаты РФ Владимир Лебедев.



Сегодня свой профессиональный праздник и столетие создания органов государственной безопасности отмечают сотрудники и ветераны этой службы. Ответственная и нередко связанная с риском для жизни работа чекистов вновь особенно важна сегодня, когда Россия сталкивается с новыми вызовами и угрозами.В Туле они уже возложили цветы к памятнику своих коллег. В истории этого ведомства немало ярких, героических, но и горьких, трагических страниц. И каждая повествует о том, какой дорогой ценой обеспечивалась и обеспечивается безопасность страны и ее граждан.«История органов государственной безопасности – это история страны. Причем ее самый правдивый, самый жесткий вариант. Сегодня ветеранам будет о чем вспомнить, о чем поговорить. Мы передаем наш опыт, наши чаяния нашей молодой смене», - говорит генерал-майор ФСБ в запасе, член общественной палаты РФ Владимир Лебедев.









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