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20.12.2017 13:06 У туляков еще есть шанс поддержать землячку "Вести-Тула"





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Она единственная из туляков прошла предварительный отбор и участвовала в съемках на Мосфильме. И вот теперь решается, достойна ли она показательного выступления в финале основного конкурса «Синяя птица». Поддержим ее! Голосуем за землячку!







Сегодня в восемь вечера закроется голосование за участников спецпроекта телеканала Россия-1 «Синяя птица. Кастинг». Думаю, многие зрители знают о том, что нашу область в нем представляет шестилетняя Варенька Попельнух из Новомосковска.Она единственная из туляков прошла предварительный отбор и участвовала в съемках на Мосфильме. И вот теперь решается, достойна ли она показательного выступления в финале основного конкурса «Синяя птица». Поддержим ее! Голосуем за землячку!

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