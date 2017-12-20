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20.12.2017 12:36 Новомосковские школьники написали письмо в будущее "Вести-Тула"





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Сегодняшними посланиями в будущее стали ожидания и мысли ребят о том, как будут выглядеть их школа и их город через 10 лет. Сочинения, рассказы, рисунки и даже стихи ребят пролежат в недрах школьного двора до 1 сентября 2027 года.



«Думаю, что когда подростки пишут такие послание в будущее, они думают, размышляют, строят планы. А значит, многие из приложат все усилия для того, чтобы эти планы осуществить», - говорит глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев.

Школьники из Новомосковска пообщались с потомками и самими собой из будущего. Правда, общение пока получилось односторонним. В школе №17 возродили старую, еще советскую традицию закладки капсул времени.Сегодняшними посланиями в будущее стали ожидания и мысли ребят о том, как будут выглядеть их школа и их город через 10 лет. Сочинения, рассказы, рисунки и даже стихи ребят пролежат в недрах школьного двора до 1 сентября 2027 года.«Думаю, что когда подростки пишут такие послание в будущее, они думают, размышляют, строят планы. А значит, многие из приложат все усилия для того, чтобы эти планы осуществить», - говорит глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев.











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