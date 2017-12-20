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20.12.2017 12:19 Марина Мазанова: у нас есть интересная, яркая концепция "Вести-Тула"





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«У нас есть интересная, яркая концепция. Мы постоянно мониторим, что наиболее востребовано у зрителей, чем интересуется молодежь. В нашей труппе очень много молодых ребят. Поэтому мы следим за всеми тенденциями в театральном искусстве», - говорит директор Тульского муниципального театра русской драмы «Эрмитаж» Марина Мазанова.

Глава администрации города Евгений Авилов рассмотрел с директором театрально-концертного центра Мариной Мазановой вопросы текущей деятельности учреждения, а также расширение творческой составляющей. На данный момент здесь сейчас функционируют курсы театрального мастерства для юных туляков, женский клуб и множество других интерактивных и уникальных в своем роде проектов.«У нас есть интересная, яркая концепция. Мы постоянно мониторим, что наиболее востребовано у зрителей, чем интересуется молодежь. В нашей труппе очень много молодых ребят. Поэтому мы следим за всеми тенденциями в театральном искусстве», - говорит директор Тульского муниципального театра русской драмы «Эрмитаж» Марина Мазанова.









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