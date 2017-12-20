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20.12.2017 11:56 В Туле целую комиссию экспертов создали для рассмотрения одного вопроса Виктория Живейнова





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Такая комиссия была собрана мэром Тулы потому, что жалобы от жителей поступали в разные инстанции в течение нескольких лет. Оставаться равнодушным к проблемам людей было невозможно. «Ни один вопрос не решается, чтобы мы не посоветовались с жителями. Вопрос, который вы подняли, действительно серьезный. Он касается экологии всего города, - отметил глава Тулы Юрий Цкипури, обращаясь к заявителю.



Особый пик жалоб пришелся на 2014-2015 годы. Некоторое время тому назад системы очистки усовершенствовали, а новый закон, возможно, вскоре вообще обяжет к онлайн-мониторингу 24 часа в сутки. Более того, много раз проводились исследования данного места.



По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилла Сорокина, «…на прошлой неделе специалисты собрали пробы в районе предприятия. По достаточно большому спектру загрязняющих веществ не были зафиксированы превышение установленных норм».



После двухчасовых обсуждений комиссия пришла к выводу, что надо, во-первых, выявить, действительно ли неприятные запахи влияют на здоровье или доставляют дискомфорт. Во-вторых, дождаться заключения государственной экологической экспертизы. Ну и, в-третьих, по итогам, совместно с кирпичным заводом предпринимать меры по устранению запахов и усовершенствовать систему очистки. В самом конце встречи заявитель признался, что в первый раз на проблемы жителей его дома так конструктивно обсудили.





Глава Тулы и регионального Роспотребнадзора, прокуратура, министерство охраны окружающей среды, представители общественности. Все собрались, чтобы разобраться с жалобами жителей первого корпуса дома номер 24 по улице Рязанской, живущих по соседству с кирпичным заводом. «Дурно пахнущие выбросы стали преобладать, их количество увеличилось», – утверждает туляк Сергей Семашко.Такая комиссия была собрана мэром Тулы потому, что жалобы от жителей поступали в разные инстанции в течение нескольких лет. Оставаться равнодушным к проблемам людей было невозможно. «Ни один вопрос не решается, чтобы мы не посоветовались с жителями. Вопрос, который вы подняли, действительно серьезный. Он касается экологии всего города, - отметил глава Тулы Юрий Цкипури, обращаясь к заявителю.Особый пик жалоб пришелся на 2014-2015 годы. Некоторое время тому назад системы очистки усовершенствовали, а новый закон, возможно, вскоре вообще обяжет к онлайн-мониторингу 24 часа в сутки. Более того, много раз проводились исследования данного места.По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилла Сорокина, «…на прошлой неделе специалисты собрали пробы в районе предприятия. По достаточно большому спектру загрязняющих веществ не были зафиксированы превышение установленных норм».После двухчасовых обсуждений комиссия пришла к выводу, что надо, во-первых, выявить, действительно ли неприятные запахи влияют на здоровье или доставляют дискомфорт. Во-вторых, дождаться заключения государственной экологической экспертизы. Ну и, в-третьих, по итогам, совместно с кирпичным заводом предпринимать меры по устранению запахов и усовершенствовать систему очистки. В самом конце встречи заявитель признался, что в первый раз на проблемы жителей его дома так конструктивно обсудили.











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