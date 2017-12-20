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20.12.2017 11:35 На дорогах региона устанавливают антивандальные остановочные павильоны Полина Ермолаева





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«Процесс трудоемкий. – Говорит инженер Ленинского дорожно-строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» Евгений Кузнецов. – Нужно привезти павильоны, установить и закрепить их».



Не в пример ушедшим в утиль проржавевшим предшественникам – этим павильонам не страшны вандалы. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы что-то здесь повредить.



Это последний в уходящем году участок, который сотрудники «Тулаавтодора» успели облагородить. Но Новый год уже не за горами, а в нем еще больше продуктивных планов.

На старые остановочные конструкции без ужаса смотреть невозможно – и время и люди над ними потрудились изрядно. Но к новому году участок дороги Тула - Демидовский карьер значительно прихорошится. Здесь установили пять новых павильонов.«Процесс трудоемкий. – Говорит инженер Ленинского дорожно-строительного филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» Евгений Кузнецов. – Нужно привезти павильоны, установить и закрепить их».Не в пример ушедшим в утиль проржавевшим предшественникам – этим павильонам не страшны вандалы. Во всяком случае, нужно очень постараться, чтобы что-то здесь повредить.Это последний в уходящем году участок, который сотрудники «Тулаавтодора» успели облагородить. Но Новый год уже не за горами, а в нем еще больше продуктивных планов.









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