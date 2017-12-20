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20.12.2017 11:18 Тульская область в числе лучших по реализации программ капитального ремонта Надежда Долгих





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«В нашем доме делали капитальный ремонт фасада и впервые в этом году включили капитальный ремонт балконных плит. – Говорит жительница дома №12 по улице Гагарина Ольга Герасимова. - Люди довольны, хотя сначала противились, потому что приходилось разбирать все балконные ограждения». Как рассказал инженер подрядной организации Иван Граев, «…на данном доме был проведен капитальный ремонт фасадов. Дом находился в крайне плачевном состоянии. Были полностью почти разрушены балконные плиты. Пришлось их полностью восстановить, поставить опоры».



Сейчас работы по капитальному ремонту в области уже завершены. Всего было проведено 1934 вида работ на сумму порядка 1,3 млрд. рублей. Фонд капитального ремонта Тульской области уже готовится к следующему году и проводит конкурс среди подрядных организаций. «На данный момент разместили порядка 95% конкурса на 2018 год, и с января месяца начнем реализовывать уже программу 2018 года. Это 2500 работ в 1061 многоквартирном доме», - рассказывает первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Константин Лопухов.



По реализации программ капитального ремонта наш регион занимает 2-е место в России. Достигнуть такого результата позволила высокая собираемость денежных средств. По стране этот показатель составляет 87%, а в Тульской области – почти 97%.



В этом году к основным видам работ по программе капремонта, а это восстановление инженерным систем, крыш, подвалов, фасадов многоквартирных домов, добавилась еще и реконструкция балконов. Успели воспользоваться этой возможностью жители поселка Косая Гора.«В нашем доме делали капитальный ремонт фасада и впервые в этом году включили капитальный ремонт балконных плит. – Говорит жительница дома №12 по улице Гагарина Ольга Герасимова. - Люди довольны, хотя сначала противились, потому что приходилось разбирать все балконные ограждения». Как рассказал инженер подрядной организации Иван Граев, «…на данном доме был проведен капитальный ремонт фасадов. Дом находился в крайне плачевном состоянии. Были полностью почти разрушены балконные плиты. Пришлось их полностью восстановить, поставить опоры».Сейчас работы по капитальному ремонту в области уже завершены. Всего было проведено 1934 вида работ на сумму порядка 1,3 млрд. рублей. Фонд капитального ремонта Тульской области уже готовится к следующему году и проводит конкурс среди подрядных организаций. «На данный момент разместили порядка 95% конкурса на 2018 год, и с января месяца начнем реализовывать уже программу 2018 года. Это 2500 работ в 1061 многоквартирном доме», - рассказывает первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Константин Лопухов.По реализации программ капитального ремонта наш регион занимает 2-е место в России. Достигнуть такого результата позволила высокая собираемость денежных средств. По стране этот показатель составляет 87%, а в Тульской области – почти 97%.











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