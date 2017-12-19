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19.12.2017 19:17 Гостям выставки «Тула – мастеровая России» придётся засучить рукава Вести-Тула





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«Тульский край очень богат на ремесло. Задача – его сохранять, возрождать, популяризировать. Эта выставка – подведение итогов года и показ работ лучших мастеров региона», - рассказала директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова.



15 площадок, и все уникальны. Дотронуться до традиционных ремесел оружейной столицы, изготовить для себя и близких символичные сувениры и узнать самые сокровенные секреты выполнения изделий помогут настоящие мастера своего дела.



Научиться гончарному делу, попробовать свои силы в настоящей кузнице и узнать все тонкости художественной резьбы по дереву можно на интерактивной выставке «Тула – мастеровая России». Она открылась сегодня в рамках проведения культурно-туристического форума, посвященного празднованию 500-летия Тульского кремля.«Тульский край очень богат на ремесло. Задача – его сохранять, возрождать, популяризировать. Эта выставка – подведение итогов года и показ работ лучших мастеров региона», - рассказала директор ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» Елена Арбекова.15 площадок, и все уникальны. Дотронуться до традиционных ремесел оружейной столицы, изготовить для себя и близких символичные сувениры и узнать самые сокровенные секреты выполнения изделий помогут настоящие мастера своего дела.





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