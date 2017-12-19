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19.12.2017 19:07 Губернатор помог многодетной семье преодолеть барьер непонимания Вести-Тула





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По трагическому стечению обстоятельств её восьмой младший ребёнок умер в возрасте двух месяцев, а старшему исполнилось 23 года - и семья утратила первоочередное право на предоставление жилья. «Я оказалась восемьсот какая-то в очереди, а у нас не было водопровода, иногда света не было», - рассказала Татьяна.



По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, «Алексей Геннадьевич проникся данной ситуацией, благодаря его участию нашлись благотворители, которые оказали помощь на приобретение дома для семьи».



Новый дом семьи Нуровых имеет два этажа и площадь более 200 квадратных метров. Его еще предстоит обжить, но уже понятно, что детям можно даже кататься на велосипедах. Всего же в очереди на улучшение жилищных условий в нашем регионе стоят порядка 700 семей, около 70 каждый год получают поддержку. За время работы профильной программы в Тульской области жилье уже получили более 320 нуждающихся семей.



Мама семерых детей из Донского, попросившая о помощи Алексея Дюмина, получила дом. Татьяна Нурова обратилась к губернатору в октябре на приёме граждан. Она, её супруг и дети были вынуждены ютиться на площади в 40 квадратных метров, но в предоставлении жилья женщине было отказано.По трагическому стечению обстоятельств её восьмой младший ребёнок умер в возрасте двух месяцев, а старшему исполнилось 23 года - и семья утратила первоочередное право на предоставление жилья. «Я оказалась восемьсот какая-то в очереди, а у нас не было водопровода, иногда света не было», - рассказала Татьяна.По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, «Алексей Геннадьевич проникся данной ситуацией, благодаря его участию нашлись благотворители, которые оказали помощь на приобретение дома для семьи».Новый дом семьи Нуровых имеет два этажа и площадь более 200 квадратных метров. Его еще предстоит обжить, но уже понятно, что детям можно даже кататься на велосипедах. Всего же в очереди на улучшение жилищных условий в нашем регионе стоят порядка 700 семей, около 70 каждый год получают поддержку. За время работы профильной программы в Тульской области жилье уже получили более 320 нуждающихся семей.





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