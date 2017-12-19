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НОВОСТИ | Общество



19.12.2017 18:44 Здание под Центр для одарённых детей в Ясной Поляне глобально ремонтируют
Полина Ермолаева

Здание под Центр для одарённых детей в Ясной Поляне глобально ремонтируют

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Татьяна Алексеева говорит о глобальном ремонте с такой радостью, что человеку не сведущему не сразу становится понятно - это для нас красота за строительной пылью пока не очевидна, а для сотрудников Яснополянского детского дома, который стоял на краю гибели, превращение в Центр для одаренных детей - спасение.

«Дом будет жить, будут жить его хорошие традиции, заложенные детьми. Пусть дети будут семейные, пусть они будут счастливы в апартаментах, которые для них готовятся. Самое главное – чтобы они получали серьезные знания, выигрывали международные конкурсы», - говорит директор Яснополянского детского дома Татьяна Алексеева.

Дом действительно меняется на глазах! Обветшалые конструкции и огромные неуютные комнаты без удобств остаются в прошлом, а в скором будущем в исторических стенах развернется современный центр, который создаст подрастающим талантам должный уют для творческого роста.

В Яснополянской школе разбирают коробки с ценнейшим для учебного процесса современным оборудованием. Она тоже станет неотъемлемой частью объединения под названием Центр для одаренных детей. Здесь запланирован большой ремонт, но учебный процесс никто не отменял, а потому работы будут проводиться аккуратно и порционно.

По словам директора Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого Дмитрия Киселёва, «сейчас идёт утепление чердака и вывоз нажиги, идёт закупка оборудования – поставки буквально каждый день. Пришли лабораторные комплексы для физики, химии, биологии. Их дети смогут использовать уже в новой четверти».

Как рассказала заместитель министра-директор департамента образования Министерства образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «работу ведём совместно с фондом Толстых, с «Ясной Поляной», поэтому для создания Центра была выбрана точка притяжения всей Тульской области. Планируем, что Центр начнёт свою работу с сентября 2018 года, а летом проведём профильные смены для отбора детей».

Все участники воплощения этого амбициозного проекта в жизнь сегодня находятся на эмоциональном подъеме - его очертания уже отчетливо прорисовываются не только на бумаге, а семимильными шагами входят в реальность!
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