НОВОСТИ | Общество







19.12.2017 17:45 Главный Дед Мороз страны считает Новый год праздником борьбы с эгоизмом Вести-Тула





| фото |



Как всегда дети просят много игрушек, и Дед Мороз уже не может запомнить всех названий. И с каждым годом растут аппетиты у подрастающего поколения: желают дорогостоящие гаджеты. Новый год Дед Мороз считает праздником борьбы с эгоизмом. Надо поменьше желать себе, а побольше - другим. И дарить подарки самому.



А о чём же мечтает сам главный герой праздника? Волшебник признался, что хочет прыгнуть с парашютом. Ну а самыми неожиданными оказались вопросы от детей.



Главный Дед Мороз страны сегодня приехал в Тулу из Великого Устюга. Свое предновогоднее путешествие от начал с Владивостока и вот добрался до самоварной столицы. Сначала волшебник встретился с журналистами, которым рассказал, что в год получает более двухсот тысяч писем: как бумажных, так и электронных.Как всегда дети просят много игрушек, и Дед Мороз уже не может запомнить всех названий. И с каждым годом растут аппетиты у подрастающего поколения: желают дорогостоящие гаджеты. Новый год Дед Мороз считает праздником борьбы с эгоизмом. Надо поменьше желать себе, а побольше - другим. И дарить подарки самому.А о чём же мечтает сам главный герой праздника? Волшебник признался, что хочет прыгнуть с парашютом. Ну а самыми неожиданными оказались вопросы от детей.







Читать @gtrktula

















