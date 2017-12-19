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НОВОСТИ | Общество



19.12.2017 16:54 Общественная палата Тульской области сможет назначить своих наблюдателей на выборах Президента
Вести-Тула

В заседании принял участие председатель Избирательной комиссии региона Сергей Костенко

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Сегодня состоялось заседание Общественной палаты Тульской области, в котором принял участие председатель Избирательной комиссии региона Сергей Костенко. Главной темой обсуждения стал федеральный закон, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах Президента России.

Согласно принятому документу, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата РФ, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты субъектов также смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе.











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