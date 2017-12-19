НОВОСТИ | Общество







19.12.2017 16:12 Часть пенсионеров получит положенные выплаты пораньше Вести-Тула





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В 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут с 1 января увеличены на 3,7%. В августе Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. А 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на 3,2%.



Пенсионный фонд в последних числах декабря 2017 года профинансирует выплату пенсий и социальных пособий на период праздничных дней. Таким образом, часть пенсионеров получит выплаты на свои банковские счета ещё до наступления нового 2018 года. «Почта России» будет доставлять пенсии и социальные пособия по обычному графику.В 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут с 1 января увеличены на 3,7%. В августе Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров. А 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на 3,2%.

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