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19.12.2017 15:56 За сутки в Тульской области пятеро подростков попали под колёса Вести-Тула





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В Туле на улице Кутузова водитель «Тойота Камри» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Девочка обратилась в больницу.



На улице Советской областного центра 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги к стоящему на месте остановки трамваю, сбил «Опель» под управлением автоледи. Пешеход госпитализирована.



В посёлке Ленинский Большой Тулы водитель «Шкоды» совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик обратился в больницу.



В посёлке Куркино под колёса автомобиля «ВАЗ», которым управлял 71-летний мужчина, попал 13-летний мальчик. Ребенок двигался в вечернее время по обочине в темной одежде без светоотражающих элементов. Мальчик госпитализирован.



На Косой Горе в Туле автоледи на «Чери» сбила 8-летнего мальчика, который шел с бабушкой и неожиданно выскочил на дорогу. Помощь ребенку оказали на месте.В Туле на улице Кутузова водитель «Тойота Камри» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Девочка обратилась в больницу.На улице Советской областного центра 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги к стоящему на месте остановки трамваю, сбил «Опель» под управлением автоледи. Пешеход госпитализирована.В посёлке Ленинский Большой Тулы водитель «Шкоды» совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик обратился в больницу.В посёлке Куркино под колёса автомобиля «ВАЗ», которым управлял 71-летний мужчина, попал 13-летний мальчик. Ребенок двигался в вечернее время по обочине в темной одежде без светоотражающих элементов. Мальчик госпитализирован.

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