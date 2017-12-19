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|19.12.2017 15:56 За сутки в Тульской области пятеро подростков попали под колёса
|Вести-Тула
На Косой Горе в Туле автоледи на «Чери» сбила 8-летнего мальчика, который шел с бабушкой и неожиданно выскочил на дорогу. Помощь ребенку оказали на месте.
В Туле на улице Кутузова водитель «Тойота Камри» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. Девочка обратилась в больницу.
На улице Советской областного центра 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги к стоящему на месте остановки трамваю, сбил «Опель» под управлением автоледи. Пешеход госпитализирована.
В посёлке Ленинский Большой Тулы водитель «Шкоды» совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик обратился в больницу.
В посёлке Куркино под колёса автомобиля «ВАЗ», которым управлял 71-летний мужчина, попал 13-летний мальчик. Ребенок двигался в вечернее время по обочине в темной одежде без светоотражающих элементов. Мальчик госпитализирован.
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