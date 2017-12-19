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19.12.2017 14:30 В Туле прошел отчетный концерт «Мастерской талантов» "Вести-Тула"





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Что примечательно, юные артисты музицировали на одной сцене с профессиональными коллективами Тульской областной филармонии. Состоялись и сольные номера юных дарований. Так юный ксилофонист признался, что не очень волновался перед выступлением, потому что привык играть на большой сцене. «Я рад, что попал в этот центр. Передо мной открылось много возможностей», - говорит Макар Демин.



Первый отчетный концерт «Мастерской талантов» состоялся в оружейной столице. Так называется Центр одаренных детей Тульской области, который открылся только этой осенью по инициативе губернатора. В нем учатся более сорока ребят. И вот самые лучшие сегодня показали, чему научились за это короткое время.Что примечательно, юные артисты музицировали на одной сцене с профессиональными коллективами Тульской областной филармонии. Состоялись и сольные номера юных дарований. Так юный ксилофонист признался, что не очень волновался перед выступлением, потому что привык играть на большой сцене. «Я рад, что попал в этот центр. Передо мной открылось много возможностей», - говорит Макар Демин.











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