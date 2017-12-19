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19.12.2017 14:03 В областном правительстве рассказали об исполнении поручений, сделанных Дюминым "Вести-Тула"





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Более 370 тонн ртути вывезено с территории Кимовского района, рекультивировано пять крупных незаконных свалок - это отчет о поручениях касаемых экологии. Дорожники передали на государственную экспертизу проект второй очереди восточного обвода и прорабатывают строительство дороги между трассами М-2 и М-4.



Всего этих важнейших для развития региона поручений Алексеем Дюминым было дано 34. Они подразумевали целый комплекс мер, 93 процента из которых успешно реализованы. «Работа проделана большая, но многое еще предстоит сделать. – Отметил губернатор. - На контроле остается строительство двух корпусов Тульской детской областной клинической больницы».



Как сообщил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «…в настоящее время двумя подрядчиками ведутся работы в двух корпусах больницы. Что касается перинатального центра, то предусмотрено субсидирование строительства в сумме 1,5 млрд. рублей. Заключается контракт с проектной организацией на корректировку существующего проекта. Мы рассчитываем, что во второй половине 2018 года строительство начнется. Плановое окончание работ - 2021 год».



Накануне в правительстве региона подвели итоги исполнения поручений, сделанных Алексеем Дюминым во время оглашения прошлогоднего послания областной Думе. Отчитались о проделанной работе министры самому губернатору.Более 370 тонн ртути вывезено с территории Кимовского района, рекультивировано пять крупных незаконных свалок - это отчет о поручениях касаемых экологии. Дорожники передали на государственную экспертизу проект второй очереди восточного обвода и прорабатывают строительство дороги между трассами М-2 и М-4.Всего этих важнейших для развития региона поручений Алексеем Дюминым было дано 34. Они подразумевали целый комплекс мер, 93 процента из которых успешно реализованы. «Работа проделана большая, но многое еще предстоит сделать. – Отметил губернатор. - На контроле остается строительство двух корпусов Тульской детской областной клинической больницы».Как сообщил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «…в настоящее время двумя подрядчиками ведутся работы в двух корпусах больницы. Что касается перинатального центра, то предусмотрено субсидирование строительства в сумме 1,5 млрд. рублей. Заключается контракт с проектной организацией на корректировку существующего проекта. Мы рассчитываем, что во второй половине 2018 года строительство начнется. Плановое окончание работ - 2021 год».













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