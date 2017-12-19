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19.12.2017 13:30 Депутаты Тульской облдумы устроили праздник для маленьких пациентов Мария Кузнецова





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Как отметил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, «…хорошо, порой бывает, окунуться в детство. Каждому взрослому это необходимо делать». «Очень здорово, что я сегодня здесь. – Говорит заместитель председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова. – Я смотрю на девочку, которая помогает мне разукрашивать игрушку, и в душе радуюсь».



Визит в детскую больницу - думская традиция. Пока дети выписывают линии и клеят стразы - загадывают желания. Ангел играет на флейте - значит он с нами. Вообще вся елка символичная. Такова задумка авторов - воспитателей. Никакой больничной тематики - только звезды, шары и паровоз/, уносящий в вперед, к Новому Году.



«Самое главное - это эмоциональный комфорт. Чтобы дети выписались не только здоровыми, но и с положительными эмоциями», - говорит старший воспитатель Тульской детской областной клинической больницы Марина Николаева.



В больнице лежат дети из разных районов области. Кто-то первый раз - и это большой стресс. Кто-то здесь «свой» - регулярно проходит лечение. Праздники в садиках и школах они пропустят - поэтому в больнице будет сразу две елки, а потом еще и Рождество. Дед Мороз конечно настоящий и только немножко похож на... детского хирурга.



Дети и депутаты обменялись подарками. Сейчас в стационаре лежат 260 детей. Большинство из них Новый год проведут дома, а 1 января вернутся и продолжат лечение.











Вот-вот и отпустят домой на праздники. А пока, забывая процедуры - пациенты творят. Сегодня - мастер-класс. Дети и взрослые расписывали игрушки «Шар Папье.Как отметил заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов, «…хорошо, порой бывает, окунуться в детство. Каждому взрослому это необходимо делать». «Очень здорово, что я сегодня здесь. – Говорит заместитель председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова. – Я смотрю на девочку, которая помогает мне разукрашивать игрушку, и в душе радуюсь».Визит в детскую больницу - думская традиция. Пока дети выписывают линии и клеят стразы - загадывают желания. Ангел играет на флейте - значит он с нами. Вообще вся елка символичная. Такова задумка авторов - воспитателей. Никакой больничной тематики - только звезды, шары и паровоз/, уносящий в вперед, к Новому Году.«Самое главное - это эмоциональный комфорт. Чтобы дети выписались не только здоровыми, но и с положительными эмоциями», - говорит старший воспитатель Тульской детской областной клинической больницы Марина Николаева.В больнице лежат дети из разных районов области. Кто-то первый раз - и это большой стресс. Кто-то здесь «свой» - регулярно проходит лечение. Праздники в садиках и школах они пропустят - поэтому в больнице будет сразу две елки, а потом еще и Рождество. Дед Мороз конечно настоящий и только немножко похож на... детского хирурга.Дети и депутаты обменялись подарками. Сейчас в стационаре лежат 260 детей. Большинство из них Новый год проведут дома, а 1 января вернутся и продолжат лечение.











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