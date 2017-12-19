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19.12.2017 12:49 Тульские доноры примут участие в новогодней акции "Вести-Тула"





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Кстати, само слово «донор» произошло от латинского «donАre» - «дарить», а что принято делать под Новый год?! Дарить подарки! Поистине бесценным подарком может стать человеческая жизнь, спасенная благодаря нам с вами. Областная станция переливания крови приглашает неравнодушных граждан поддержать акцию.







По 22-е декабря в Туле, Новомосковске и Ефремове проходит акция «С Новым годом, Донор!». Увы, всеми любимый праздник нередко оборачивается всякого рода неприятностями со здоровьем, что обязывает медиков быть во всеоружии, в том числе - позаботиться о банке крови.Кстати, само слово «донор» произошло от латинского «donАre» - «дарить», а что принято делать под Новый год?! Дарить подарки! Поистине бесценным подарком может стать человеческая жизнь, спасенная благодаря нам с вами. Областная станция переливания крови приглашает неравнодушных граждан поддержать акцию.

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