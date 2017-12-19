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НОВОСТИ | Общество



19.12.2017 11:19 Современная медпомощь доходит до отдаленных населенных пунктов Тульской области
София Гафарова



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От села Петровское до ближайшей больницы, которая находится в Одоеве, 10 км. И можно представить, каково приходится жителям, если кто-то заболел. Да еще по такому бездорожью и на общественном транспорте, что ходит три раза в день.

Скоро мучения закончатся. В селе построили модульный ФАП. Коммуникации уже подведены, идут наладочные и отделочные работы. Будет здесь семь кабинетов. Фельдшер Нурият Генджаева уже осматривает новые условия работы. До этого ее рабочее место, можно сказать, было в машине. Фельдшер постоянно находилась в разъездах, едва поспевая ко всем больным. «Для врача очень важно вовремя оказать медицинскую помощь. Благодаря тому в Петровском теперь есть медицинский пункт, я могу вести прием пациентов из близлежащих населенных пунктов», - говорит Нурият Генджаева.

В Петровском живут почти 150 жителей, в соседнем селе Николо-Жупань и того больше - за 350. И это не считая небольших деревень в округе. В каждой из них будет работать ФАП, что для сельчан стало долгожданным событием. По словам старосты села Петровское Татьяны Беловой, «…среди жителей много пожилых людей. Транспорт ходит не особо часто, поэтому до районного центра сложно. Хорошо, что появился фельдшерско-акушерский пункт».

Ежедневно в ФАПе будет работать фельдшер, раз в неделю можно будет проконсультироваться и у узкого специалиста. «В настоящее время большое внимание уделяется профилактике. Будем делать прививки. Кроме того, по графику будут вести прием терапевты, хирурги, гинекологи и т.д.», - говорит главный врач Одоевской центральной районной больницы Галина Алешина.

Свои двери ФАП откроет к февралю. Обещают здесь благоустроить и территорию. Отсыпать дорогу, организовать парковку и даже высадить яблоневый сад.
















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