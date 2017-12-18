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НОВОСТИ | Общество



18.12.2017 19:09 В уличных теплопотерях власти обвинили туляков-вандалов
Кира Черьевская

В уличных теплопотерях власти обвинили туляков-вандалов

| фото |
Выйти на прямую связь с губернатором - хорошая возможность лично поделиться насущными проблемами как личными, так и общественными. Один из жителей Тулы по Телефону доверия губернатора начал разговор с Алексеем Дюминым о теплотрассе, где местами отсутствует изоляция.

- Отписывались, что в этом году отремонтируют в мае месяце, но май прошел, уже декабрь заканчивается.

- Если вам дали ответ, что в этом году ее отремонтируют, значит, я даю вам слово, что в этом году теплотрассу сделают, - ответил губернатор.

На место специалисты выехали в тот же вечер и сделали вывод, что теплосети на улице Хворостухина пострадали от рук вандалов. Идущие по поверхности земли трубы - одно из излюбленных мест для посиделок местной молодёжи и не только. Оторванные участки изоляционного утеплителя есть небольшие, а есть и очень даже приличные, которые полностью обнажают трубы, из-за чего и происходят теплопотери, которые в конечном счете сказываются на отоплении всех многоквартирных домов этого микрорайона. Такой ремонт в городе проводится там, где пришел срок.

Как сообщил заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин, «здесь очевидны вандальные действия. Я уж не знаю, с какой целью они используют этот материал, но не время постаралось над этой проблемой».

В Туле 533 километра теплосетей, из них более 122 находится над землёй. За весь прошлый год «Тулатеплосеть» отремонтировала более 15 километров по изоляционному материалу. На следующий, как нам сообщили, запланировано не меньше, но по факту оказывается, что необходимо больше.

Получается, что туляки заявили о довольно масштабной проблеме, виновниками которой становятся недобросовестные горожане. И здесь явно напрашивается вопрос о контроле за данной ситуацией, ведь такие излюбленные участки теплотрасс в Туле хорошо известны хозяйствующим организациям.
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